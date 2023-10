Tony Khan: «Ni John Cena y ni The Undertaker…»

«Si el señor Vince McMahon dijera esto [que no le importa que un fan vea un programa suyo], sería la menor de sus supuestas fechorías«. Primero, Tony Khan decía esto de Vince McMahon. No mucho después, hablaba así de Shawn Michaels y Triple H: «Esta noche nos vemos en un martes especial de AEW Dynamite: Pelea por el título a las 8 p. m. Este/7 p. m. CT en TBS. Además, los primeros 30 minutos serán sin comerciales y mucho más esta noche».

Tras la disputa de AEW contra NXT, el presidente All Elite volvía a por The Chairman: «Sí, se dice que Vince ha utilizado su poder e influencia para hacer muchas cosas despectivas.» Así como también a por Shawn Michaels: «En realidad, estoy bastante seguro de que anoche arruinó cualquier posibilidad que tenía de ganar ese premio [Programador del Año].»

Y las declaraciones de Khan no se detuvieron ahí pues en otra publicación en X habla tanto de John Cena como The Undertaker, que estuvieron esta pasada noche en el programa de la marca amarilla de WWE para ayudarlo en su rating contra el especial Title Tuesday de Dynamite.

This week, 2 active decades-long ratings streaks from 2 great legends were ended

With all due respect, until this week's head-to-head AEW on TBS vs WWE on USA, neither John Cena nor Undertaker had ever been on a WWE show with under 1 million total viewers + under 400k in the demo

— Tony Khan (@TonyKhan) October 12, 2023