«Si el señor Vince McMahon dijera esto [que no le importa que un fan vea un programa suyo], sería la menor de sus supuestas fechorías«. Primero, Tony Khan decía esto de Vince McMahon. No mucho después, hablaba así de Shawn Michaels y Triple H: «Esta noche nos vemos en un martes especial de AEW Dynamite: Pelea por el título a las 8 p. m. Este/7 p. m. CT en TBS. Además, los primeros 30 minutos serán sin comerciales y mucho más esta noche». Además, añadió una imagen que dice «calvo estúpido«.

► El ataque de Tony Khan

Todo ello con motivo de la disputa AEW vs. NXT del martes pasado. Pero ahora que ha quedado atrás las ganas del presidente All Elite de bronca no han terminado. Volviendo a The Chairman, un usuario comentaba esto:

«La diferencia radica en que Vince tiene el poder y la influencia para lanzar esos comentarios despectivos. Él se ha ganado el derecho para hacerlo. Tony Khan es como una versión económica de Vince McMahon. Puedes ‘comprar como un multimillonario’, pero obtendrás productos de menor calidad en el proceso.»

A lo que Tony Khan contestó:

Yes. Vince has allegedly used his power and influence to shoot a lot of shots. https://t.co/8E9vHeS3rF — Tony Khan (@TonyKhan) October 12, 2023

«Sí, se dice que Vince ha utilizado su poder e influencia para hacer muchas cosas despectivas.»

Luego, Khan continuó con The Heartbreak Kid hablando de la calidad del show de NXT. Primero, un usuario apuntaba: «Los ataques de críticas negativas a NXT hoy son increíbles. 10/10 GRAN ESPECTÁCULO realizados por bots«. Después, otro respondía: «Las reseñas mixtas o negativas son interesantes. Algunos de estos 10/10 solo están enumerando a las estrellas principales que aparecieron. Extraño». Y Tony dijo:

«Y luego, en las críticas de Dynamite de Title Tuesday, entre calificaciones de 1 y 3, dos usuarios completamente distintos (que definitivamente no son la misma persona) usaron la expresión muy común ‘muestra cuán malo es siendo una persona normal’ el mismo día al revisar el mismo programa.»

Entonces, un tercer usuario le contestaba con una imagen animada de Shawn Michels con el premio a Mejor Programador, lo que Tony Khan aprovechó para criticar su manejo del programa de la marca amarilla:

«En realidad, estoy bastante seguro de que anoche arruinó cualquier posibilidad que tenía de ganar ese premio.»

Actually I'm pretty sure that last night blew whatever chance he had at winning that award. — Tony Khan (@TonyKhan) October 11, 2023