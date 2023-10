WWE apresuró el plan original para The Judgment Day

Desde AEW, Adam Copeland ofrece nuevos detalles sobre el plan original de WWE para The Judgment Day, una facción que ha crecido sin él pero que él creó. Durante una reciente aparición en Talk is Jericho, el pódcast de su nuevamente compañero de vestidor Chris Jericho, The Rated-R Superstar cuenta que la compañía pisó el aceleador con el planteamiento del grupo.

► El plan original para The Judgment Day

«Cuando estábamos haciendo Judgment Day, el plan era que Balor se uniera y, al cabo de un año, todos se volvieran contra mí. Bueno, llegué a Hell in a Cell y fue como si dijeran: ‘No, estamos cambiando todo, vamos a acelerar ese proceso de un año, se une mañana y se voltean mañana’, y estaba empezando a tomar forma, pero iba a ser una lucha cuesta arriba conmigo en ello. Realmente lo era. Empecé a darme cuenta de eso».

«Es como si no creyeran que iban a llegar a donde necesitaban llegar conmigo involucrado. La gente conoce la historia real y esa fue una instancia en la que intenté cambiar todo, cambiarlo todo de la noche a la mañana, cortarme el pelo, cambiar la música y empezar a salir con trajes. Intenté cambiar todo y me di cuenta de que en esta etapa, no es lo que quieren, al menos no para mí. Querían poder aplaudir a este tipo que no habían tenido durante nueve años.»

Nunca sabremos qué hubiera sido del Día del Juicio con Edge pero realmente Finn Bálor, Damian Priest, Rhea Ripley y Dominik Mysterio han creado su propio camino y se han convertido en piezas fundamentales de la programación de WWE. Ya no solo como facción sino cada uno por su cuenta. Priest es Mr. Money in the Bank, Ripley es la Campeona Mundial, Dominik es el Campeón Norteamericano…