Entre quienes trabajaron en AEW después de WWE o viceversa ha habido muchos que compararon a Vince McMahon con Tony Khan. Unos meses atrás, lo hacía Jake «The Snake» Roberts:

«Bueno, Vince no se caracteriza por su amabilidad. Tony Khan es muy amable. Son dos animales completamente diferentes. Sí que son diferentes. Vince era un tipo que se rodeaba de gente que sabía qué carajo hacer, mientras que Tony Khan ya sabía qué demonios tenía que hacer.

«Es mucho más sabio en lo que respecta al negocio de la lucha libre, mucho más que Vince McMahon. Puede citarte luchas de hace 30 años y dártelas movimiento tras movimiento. Tony Khan es un hombre asombroso, asombroso. No sé si he conocido a alguien más inteligente que él. Realmente, no creo que lo haya hecho».

► Vince McMahon vs. Tony Khan

Rob Van Dam es quien lo hace ahora -hablando con Sportskeeda– mientras trabaja como All Elite -y en la escena independiente- después de una carrera histórica como Superstar:

«Puedo ofrecer solo mi punto de vista; no es como si hubiera pasado la noche con estos tipos. Vince McMahon es intimidante; muchas personas sienten que es una figura muy poderosa cuando interactúan con él, ya sabes. Su energía, al menos desde mi perspectiva, emana poder e importancia, y siempre he sentido eso acerca de Vince.»

«Tony es extremadamente humilde, muy amable, muy elogioso y no da la impresión de ser más importante que nadie. Parece más bien que está contento de estar allí y es agradecido. No sé si ‘como un fan’ es la palabra correcta.»

«Creo que tal vez esa sea una forma de describirlo, de manera positiva, y que está allí tratando de hacer algo desde esa perspectiva con todo lo que está a su alcance, organizando todo y haciendo que todo suceda. Obviamente, está desempeñando el trabajo que tiene, así que eso es bueno.»