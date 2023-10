Matt Cardona recuerda cuando conoció a Chelsea Green

Matt Cardona (anteriormente conocido como Zack Ryder en la WWE) y la actual estrella de la WWE, Chelsea Green, se casaron en diciembre de 2021, aunque fueron pareja durante cuatro años, antes de que esta última llegara incluso a la WWE.

► Brandi Rhodes fue responsable de que Matt Cardona y Chelsea Green se conocieran

Durante una aparición en el podcast Off Her Chops, Cardona recordó cómo fue que conoció a su actual esposa, atribuyéndole a Cody y Brandi Rhodes este hecho, en lo que fue una cita a ciegas.

«Me acabo de mudar a Orlando. Me operaron de la rodilla, y Cody y Brandi Rhodes, mis amigos, estaban haciendo IMPACT! Wrestling, y me encontré con ellos en City Walk. Fuimos a Cowfish. ¿Alguna vez fuiste allí? Brandi me estaba contando sobre esto. chica, Chelsea, que se quejaba de estar soltera y de que debería tener una cita con ella. ‘No quiero salir con otra chica luchadora. De ninguna manera’. Pero luego la miré y dije: ‘Ah, ella está bien. Está un poco buena. Veamos qué pasa’. Así que ese es el primer recuerdo. No la conocía antes de eso».

Chelsea Green, quien regresó a la WWE a principios de este año luego de pasar una temporada en la empresa entre 2018 y 2021, capturó el Campeonato Femenil en Parejas WWE con Sonya Deville en julio. Sin embargo, debido a una lesión del ex oficial de la WWE, Piper Niven ahora tiene el oro con Green. Cardona, quien se ha convertido en una estrella destacada en el circuito independiente después de ser despedido por la WWE en abril de 2020, usó una réplica del título de Green en un evento de DDT Pro Wrestling en Japón el verano pasado.