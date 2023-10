CJ Perry se aleja de Miro: «En AEW somos competencia»

CJ Perry ha estado durante mucho tiempo ligada a Miro, como su manager, durante su carrera en WWE. En ocasiones también fueron rivales, como cuando ella se alió con Dolph Ziggler o Bobby Lashley. Pero asegura que en AEW no estarán trabajando juntos. Durante su reciente entrevista con Fightful, la nueva All Elite aclara de nuevo que quiere convertir a luchadores en estrellas, en campeones, haga lo que haga su esposo mientras tanto.

► CJ Perry se aleja de Miro

«¿Qué? ¡Miro! Estuve en… ¿cuántos fueron de nuevo? Estoy sorprendida ahora. Tuve 230 luchas. Quiero decir, ¡oye, todas cuentan, ¿de acuerdo? Sí, eso es increíble. No me extraña que lo haya extrañado tanto. Quiero ayudar a crear campeones. Estoy lanzando una empresa de representación. Estoy buscando al próximo campeón. Estoy muy feliz por Miro el Redentor, que está en su camino para superar todas sus tentaciones y encontrar a Dios o no encontrar a Dios. No estoy segura exactamente.

«Sin embargo, estoy en mi propio camino y es encontrar estrellas de la lucha que se convertirán en campeones y pioneros, y ayudarles a ser la mejor versión de sí mismos. Creo que lo hago muy bien. No habrá nadie que trabaje más duro que yo por mis clientes y estoy muy emocionada por eso. Estén atentos, chicos. La cuestión de Miro y yo viviendo bajo el mismo techo, ambos somos muy competitivos. Estoy un poco nerviosa. A ninguno de los dos le gusta perder».

Cabe mencionarse que este próximo sábado Miro tendrá un combate con Action Andretti en AEW Collison como consecuencia del ataque de The Redeemer a su compañero de vestidor después de que este se mostrara interesado en ser el primer cliente de CJ Perry. ¿Así que puede que el luchador búlgaro ande dando palizas a todos ellos hasta que ella vuelva a representarlo? Tendremos que ver qué sucede en las siguientes semanas y meses.

