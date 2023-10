CJ Perry habla de su relación con Dennis Rodman

Nadie esperaría que CJ Perry pudiera tener una relación especialcon Dennis Rodman ya que sus mundos parecen muy distanciados pero en realidad sí que la tienen. La leyenda viviente de la NBA ayudó a llevar la carrera de la exluchadora y manager en la dirección correcta cuando se conocieron en el reality show ‘The Surreal Life’. Ella habla de ello en Fightful.

Solo era cuestión de tiempo: CJ Perry: «Miro planeó durante años mi unión a AEW».

Action Andretti just shot his shot with the Hot And Flexible CJ Perry and her managerial services!👀👀 Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@TheCJPerry | @ActionAndretti pic.twitter.com/axa3SoG4J9 — All Elite Wrestling (@AEW) October 15, 2023

► CJ Perry habla de Dennis Rodman

«En realidad, es sorprendente. Esto ocurrió justo después de mi salida de la WWE. Dennis Rodman y yo conectamos instantáneamente porque compartimos una pasión por la lucha libre y comprendemos la conexión entre atletas en un deporte competitivo y profesional. En los primeros días, Dennis me llamó a un lado y lo hizo en cámara. Me molesté porque estaba enfocada en mi objetivo de convertirme en campeona. Deseaba ser campeona, y, en mi carrera, solo había conseguido el Campeonato Fireball. Ni siquiera había ganado el Campeonato 24/7. No obstante, Fireball me había otorgado un título que decía que era su campeona, lo cual significó mucho para mí.

CJ Perry quiere crear campeones en AEW: Lana no tendría intención de ser luchadora en AEW.

«Dennis me aconsejó que no debería luchar, sino que debía ser mánager. Según él, esa era mi verdadera vocación, y me convertiría en la mejor mánager de lucha libre. También señaló que nunca sería la mejor luchadora, especialmente teniendo en cuenta que tenía a Charlotte Flair a mi lado. A pesar de mi sorpresa inicial, sabía que había verdad en sus palabras. Mi deseo en la WWE era convertirme en la primera versión femenina de Jerry Maguire cobrando vida en el mundo de la lucha libre o ser como Ari Gold de Entourage, pero en mi versión de Paul Heyman.»