Lana no tendría intención de ser luchadora en AEW

«[…] La semana pasada en All Out, todo lo que quería era sorprenderte y demostrar que estoy a tu lado para ayudarte a convertirte en campeón de nuevo. […] Me senté en la banca durante dos años, destruyéndome a mí misma, desmoronándome, y preguntándome si tengo lo necesario. Cada fibra de mi ser está gritando: ‘No te vayas hasta que descubras’. Una vez fui la mejor manager en todo el mundo de la lucha libre, y creo que quiero volver a serlo«. Esto decía Lana hace poco más de un mes.

Action Andretti just shot his shot with the Hot And Flexible CJ Perry and her managerial services!👀👀 Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@TheCJPerry | @ActionAndretti pic.twitter.com/axa3SoG4J9 — All Elite Wrestling (@AEW) October 15, 2023

► El rol de Lana en AEW

Finalmente, la exluchadora de WWE apareció el pasado sábado en Collision para confirmar que su intención es crear campeones, crear estrellas, es decir, representar a luchadores, siendo Action Andretti el primero en proponerse a sí mismo para ser su cliente, aunque eso le valió recibir una paliza de Miro más adelante. Ahora, además de manejar, ¿podría también luchar? Probablemente, no. Eso da a entender CJ Perry, nombre real de Lana, en una reciente entrevista con Fightful.

«Sean le informó a CJ que había tenido más de 230 combates en la WWE, lo cual sorprendió a CJ. Luego, Sean le preguntó a CJ si planeaba subir al ring para luchar en AEW. CJ respondió que quiere contribuir a formar campeones y está lanzando una empresa de representación y búsqueda de talento. CJ no se comprometió a regresar a la lucha.»

Puede que ocasionalmente, cabría especularse, pero Lana no volverá a luchar a tiempo completo como en tiempos pasados. De todas maneras, todo lo que hará en AEW está por verse pues apenas ha hecho dos apariciones, por lo que veremos qué sigue para ella en esta nueva aventura como All Elite habiendo dejado atrás su carrera como Superstar. Sin duda será interesante descubrir su camino, y es una buena adición al elenco de la compañía Khan en cuanto a talento femenil y managers.

Looking forward to my potential client meetings tonight @AEW don’t miss me tonight on #AEWCollision ! pic.twitter.com/4GRCHnGBJL — CJ Perry (@TheCJPerry) October 14, 2023