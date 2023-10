Hubo un rumor que apuntaba a que CM Punk y Miro habían tenido una pelea tras bastidores durante All In 2023, sin embargo, pronto fue descartado cuando se confirmó que solo estaban bromeando como buenos amigos. Nada que ver con lo que pasó con The Best in the World y Jack Perry. Sin embargo, Lana no supo la verdad hasta que todos estaban hablando de la supuesta confrontación, según explica en su reciente entrevista en Haus of Wrestling.

► Lana y Miro vs. CM Punk

«Hay muchas partes de esa historia que son increíbles. Bueno, lo primero es que no supe de esta historia hasta que estalló en línea. Fue entonces cuando Miro decidió contármelo, y yo estaba como, ‘¿Qué está pasando ahora?’ Pensé, ‘¿Por qué estás peleando con él? ¿Por qué?’. Me mantengo alejada de Twitter en su mayoría. Realmente no trato de… en la WWE, solía agitar el avispero mucho porque sentía que era parte de mi personaje, pero no es realmente mi naturaleza. Aunque a veces es muy divertido.

«Pensé, ‘¿Qué estás haciendo?’. ¿Sabes? Como, ‘¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso?’. Una parte de mí sabía que iba a debutar, pensé, ‘Oh Dios, ¿podemos mantener la calma, por favor? ¿Podemos mantener un perfil bajo? Vas a provocar al showrunner? ¿Estás loco?’. Así que me estaba enfadando. Luego, lo siguiente que supe es que Miro estaba enfadado porque CM Punk fue a los rumores y dijo que estaba bromeando. Y yo estaba como, ‘¿Estabas bromeando?’, y él dijo, ‘Sí’«.

«Entonces, durante unas cinco horas o hasta ese momento, me vendió toda la historia como si fuera real. Me la vendió como si todo fuera real. Yo estaba como, ‘¿Así que me estás diciendo que era una broma?’. Él me contó la historia de cómo CM Punk le dijo, ‘¿Tienes algún problema conmigo?’ y él le respondió, ‘Sí’. Y CM Punk le dijo, ‘¿Quieres pelear?’. Y Miro le preguntó, ‘¿Aquí o en el ring?’. Yo estaba como, ‘¿Me estás diciendo que eso era una broma?’. Él respondió, ‘Sí’. Yo estaba como, ‘No puedes estar bromeando ahora mismo’. Y él me dijo, ‘Oh, olvidé que tomas todo literalmente, CJ’. Y yo pensé, ‘Oh Dios mío, estoy harta. Literalmente, estoy harta’. A él le pareció muy divertido que me lo creyera todo«.