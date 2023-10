Ya sabíamos que Vince McMahon permanecería en WWE como presidente de la junta directiva de TKO Group Holdings pero tenemos novedades sobre su rol creativo. Ello después de haber sabido también que Triple H fue nombrado como «caballero» de ese departamento por Endeavor. Aún así, también nos enteramos de que The Chairman vetó la vuelta de CM Punk a la compañía. No obstante, cabe mencionarse que su palabra no es tan poderosa como antes y podría no detener una posible firma del Best in the World.

► La autoridad creativa de Vince McMahon

Pero continuemos con el asunto que nos ocupa –el hecho de que McMahon haya sido retirado como la persona responsable de tomar las decisiones creativa de la empresa luchística– y para ello contamos con información de nuestros compañeros de Sports Illustrated:

«Varias fuentes dentro de la WWE y UFC han confirmado que Ari Emanuel, en su papel de CEO de Endeavor, es el responsable de este cambio. Emanuel siempre ha sostenido firmemente que, para que una organización sea lo más efectiva posible, las personas deben desempeñar sus roles asignados. En este caso, ese enfoque ha empoderado a Levesque para ejercer su plena influencia en la esfera creativa de la empresa». Endeavor es ahora la compañía a la que pertenece WWE y confían en Triple H para estar a los mandos de la narrativa, lo cual es un motivo de celebración también entre el talento, como hemos visto en varias ocasiones, como cuando recientemente informábamos sobre que la moral ha mejorado notablemente. Parece que definitivamente Vince McMahon ha quedado atrás, no en todos los sentidos, pero sí en los más importantes, al menos hasta que veamos qué influencia tiene en su papel actual en TKO. Ari Emanuel, CEO de Endeavor: «Hay mucho interés en WWE RAW». ¿Qué te parece cómo ha cambiado la situación de Vince McMahon en WWE?