Karrion Kross explicó el motivo de su desafío a Batista

Durante el evento Bloodsport 2 de GCW en 2019, después de vencer a Nick Gage, Karrion Kross lanzó un desafío a Batista para que saliera del retiro para enfrentarlo. Evidentemente, esto no se materializó, y «The Animal» se terminó retirando de la lucha libre.

► Batista nunca respondió al llamado de Karrion Kross

Durante una aparición reciente en INSIGHT con Chris Van Vliet, Karrion Kross habló sobre un video de 2019 en el que llamó a Dave Bautista en Bloodsport 2 de GCW, y explicó el motivo detrás de sus acciones, mencionando que se enteró de que Batista se hospedaba en el mismo hotel mientras filmaba Army of the Dead de Zack Snyder y quería llamar su atención. No obstante agregó que nunca obtuvo una respuesta de «The Animal».

“Así que es una locura cómo puede suceder inmediatamente o puede suceder con el tiempo, cómo la gente se vincula como un contexto loco a algo que podría no ser del todo exacto. Entonces, cuando llamé a Dave, mi intención era, en primer lugar, que él estuviera en el hotel, estábamos luchando y que fuera un evento de GCW. E incluso estar en, ya sabes, el nivel más pequeño que estaba en ese momento. Me encanta eso. Todavía me encanta esto. Es difícil para mí imaginarme ya no estar enamorado de esto hasta el punto en que me sentiría cómodo y bien para retirarme. Entonces estaba pensando en ese contexto en ese momento, no hay forma de que ya no le guste esto”.

“Josh lo conoce. Quizás Josh se lo haya dicho. Pero nunca fue de una manera en la que fuera como, ya sabes, que se jod* Dave Bautista. No. Como escuchaste la reacción de la gente, de inmediato dijeron: sería fantástico tener a Dave Bautista en Bloodsport. Sería genial. Y le gusta que la gente lo vea moverse, legítimo. Ya sabes a lo que me refiero, en el terreno y en movimiento libre y fluir con la gente, creo que hubiera sido increíble”.

“E incluso estar en, ya sabes, el nivel más pequeño que estaba en ese momento. Me encanta eso. Todavía me encanta esto. Es difícil para mí imaginarme ya no estar enamorado de esto, hasta el punto en que me sentiría cómodo y bien para retirarme. Entonces estaba pensando en ese contexto en ese momento, no hay forma de que ya no le guste esto”.

“Tal vez sólo necesita algo creativo que le interese mucho. Porque somos todos nosotros. Puedes volver a conectarnos con la lucha libre cuando estemos retirados. Si hay algo que realmente te interesa hacer de forma creativa y Dave tiene experiencia en fotografía. Es como un cinturón marrón legítimo en jujitsu”.

“Sí, entonces salgo y hago el combate con Nick Gage, lo estrangulo y me levanto. Y sí, llamar a Batista con la intención, con la esperanza de que realmente no quisiera retirarse y quisiera hacer algo que nunca antes había hecho. Eso sería en su timonera algo que la gente nunca le ha visto hacer, lo cual sería como el trabajo de rodaje, habría sido feliz”.