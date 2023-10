Wardlow aconseja a Adam Cole que traicione a MJF

La amistad de MJF y Adam Cole no se rompió cuando parecía que iba a hacerlo mientras rivalizaban por el Campeonato Mundial AEW pero una de las grandes preguntas actualmente en la compañía es qué va a pasar con ellos, teniendo en cuenta también la relación del BayBay con Roderick Strong, Matt Taven y Mike Bennett.

Y es que podríamos hablar de The Devil como de Jey Uso en WWE. Si bien Cody Rhodes lo ha perdonado por sus pasadas acciones, el resto del elenco –Kevin Owens, Drew McIntyre, entre otros- no lo han hecho. Del mismo modo, en AEW hay quienes no perdonaron al monarca, como es el caso de Wardlow, su exguardaespaldas.

► Wardlow aconseja a Adam Cole

De ahí que en una reciente entrevista con Sports Nightly el recientemente regresado a la programación –Mr. Mayhem está aplastando a cada oponente que le ponen delante para después irse del escenario a través del público- aconseja a Adam Cole que traicione a MJF antes de que este lo haga con él.

«Aprieta el gatillo antes que él lo haga«.

Ahora, ¿lo hará The Panama City Playboy? Hasta que Maxwell Jacob Friedman se ganó el cariño de todos -lo que podría ser una táctica para que lo odien todavía más próximamente, cuando revele que solo estaba jugando con los fans- parecía que sería el campeón el que traicionara a su amigo.

No obstante, siendo el Better Than You el babyface más popular de la empresa en estos momentos, ¿y si resulta que sucede al revés? ¿Y si Cole, Strong, Taven y Bennett acaban formando una facción heel contra MJF? Veremos qué sabemos y qué sucede en las siguientes semanas en esta historia.

Mientras, con Adam Cole recuperándose de su lesión tras haberse sometido recientemente a una cirugía, el Campeón Mundial AEW está en medio de una rivalidad con el Bullet Club Gold, habiéndole Jay White robado el título, por el cual luchará en Full Gear 2023 el mes que viene.