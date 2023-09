«Creo que es fantástico contar con la presencia de CJ aquí. No es algo garantizado a largo plazo ni mucho menos, pero al menos por esta noche fue maravilloso tenerla con nosotros, y considero que fue una agradable sorpresa». Esto decía Tony Khan sobre Lana después de su primera aparición en AEW en All Out 2023.

La luchadora y manager no tardó mucho en volver a presentarse como All Elite pues estuvo este pasado fin de semana en Collision. Y lo hizo para enviar un mensaje a su esposo, Miro, a quien en el evento pay-per-view salvó de Powerhouse Hobbs. Nada se sabe más allá de lo dicho por el presidente de la compañía pero ella tiene la intención de volver a ser alguien importante en la lucha libre.

«Tomaste el camino correcto. Me dejaste. Dijiste que no volverías hasta que consiguieras el oro. Miro, cuando perdiste el Campeonato TNT, te perdiste a ti mismo. La semana pasada en All Out, todo lo que quería era sorprenderte y demostrar que estoy a tu lado para ayudarte a convertirte en campeón de nuevo. Dios, eres tan terco. No me refiero al tipo de terquedad buena, sino al malo. Ahora que lo pienso, realmente has abandonado a tu dios, tu oro y a tu ardiente esposa flexible.

«Oh, Miro, ¿realmente quieres seguir por este camino? Lo respeto. Pero tendré que seguir el mío. Estoy tan dividida, tan dividida. Me senté en la banca durante dos años, destruyéndome a mí misma, desmoronándome, y preguntándome si tengo lo necesario. Cada fibra de mi ser está gritando: ‘No te vayas hasta que descubras’. Una vez fui la mejor manager en todo el mundo de la lucha libre, y creo que quiero volver a serlo«.

