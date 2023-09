3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 9 de septiembre 2023

AEW COLLISION 9 DE SEPTIEMBRE 2023 .— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision y empezamos con la construcción de AEW All Out 2023. El estelar fue la lucha entre Samoa Joe y Penta el Zero Miedo, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW 9 DE SEPTIEMBRE 2023

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Collision.

LO PEOR

► 2- Pronto retiro de Bryan Danielson

Si bien sabíamos que Bryan Danielson no iba a tener mucho tiempo de carrera, fue durante Collision en donde ya dio una fecha más concreta. 2024, justo cuando su hija Birdie cumplirá los siete años, y será una carrera contra el tiempo por ver qué clase de luchas nos dejará hasta entonces. Llegado ese momento en que precisamente deberá cumplir una promesa, le diremos adiós a uno de los luchadores más talentosos de la industria.

► 1- Kris Statlander vs. Robyn Renegade

Fue casi un squash y no hubo nada del otro mundo, más allá de ver a Statlander lucir fuerte. Cero drama aquí.

LO MEJOR

► 3- Jon Moxley vs. Action Andretti

Fue una lucha bien llevada con algo de técnica, y fue agradable ver que Action Andretti dedicaba un poco de tiempo a centrarse en las piernas, en lugar de limitarse los ataques aéreos. Buen encuentro, y la noticia más sorprendente aquí: Jon Moxley no sangró.

► 2- Samoa Joe vs. Penta el Zero Miedo

Penta era el no favorito en este combate, por lo que hicieron un gran trabajo para hacer que esto pareciera competitivo. Joe llegó a parecer una bestia, y Penta se puso manos a la obra en su debut en el estelar de AEW Collision, dándonos un buen espectáculo.

► 1- Roderick Strong vs. Darby Allin

El asalto previo al encuentro ayudó a darle algo de dramatismo desde el principio, y aprovecharon al máximo cada minuto aquí. Este fue un gran encuentro, con Darby Allin recibió un castigo increíble y esta fue igualmente una presentación fantástica de Roderick Strong.