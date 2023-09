3×3: Lo mejor y lo peor de AEW RAMPAGE 8 de septiembre 2023

AEW RAMPAGE 8 DE SEPTIEMBRE 2023 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de AEW Rampage, el cual contó con cuatro combates y fue transmitido en su horario regular de viernes por la noche, mientras culmina la construcción hacia AEW Grand Slam 2023. En la lucha estelar, Samoa Joe derrotó a Jeff Hardy para avanzar en el torneo que definirá al nuevo retador de MJF.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW RAMPAGE 8 DE SEPTIEMBRE 2023

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Rampage.

LO PEOR

► 1- The Young Bucks vs. Matt Menard y Angelo Parker

No fue un mal encuentro, pero es una obviedad quién iba a ganar este. Matt Menard y Angelo Parker impusieron algo de resistencia, pero no fueron rivales para los ex campeones, y deberían encontrar el éxito ahora que se han separado de Jericho mientras Jericho continúa su espiral descendente. Si la historia a largo plazo no es que el Jericho Appreciation Society se vuelva a reunir, sus ex miembros deberían tener mejor suerte y brillar por sí solos.

LO MEJOR

► 1- Luchas por el torneo Grand Slam

Penta el Zero Miedo se enfrenará a Samoa Joe en Collision este sábado, y los encuentros que ambos protagonizaron aquí para avanzar en el torneo fueron buenos. En primer lugar, Jay Lethal vs. Penta trabajaron bastante bien en un combate que tuvo su mejor tramo luego de la expulsión de Jeff Jarrett y compañía. Por otro lado, aunque se sabía que Joe era el más opcionado para ganar, ha estado en una buena racha y Jeff Hardy le compitió bastante bien, dando uno de sus mejores combates desde que llegara a AEW.