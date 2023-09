AJPW: Yuma Aoyagi retiene la Triple Corona

All Japan Pro Wrestling presentó la segunda fecha de la gira «Giant Series 2023» desde el Aore Nagaoka.

► «Giant Series 2023»

En el combate femenino especial de la jornada, el equipo de Sendai Girls (Chihiro Hashimoto, Yurika Oka y Millie McKenzie) superó al de GLEAT (MICHIKO, Aoi y Lena Cross).

Eruption (Yukio Sakaguchi, Saki Akai y Hideki Okatani) se presentaron por segunda ocasión en AJPW para defender el Campeonato de Tercias KO-D y el Campeonato de Tercias AJPW TV tras dominar a ATM, DASH Chisako y Black Menso~re.

En batalla con alambre de púas electrificado, Atsushi Onita, Suwama y Shuji Ishikawa sometieron a Jun Saito, Rei Saito y Black Tiger.

En duelo especial en mano a mano, Kento Miyahara doblegó a Hokuto Omori.

Hiromu Takahashi de NJPW tuvo una aparición especial en AJPW enfrentando en mano a mano a Rising HAYATO y venciéndolo en casi quince minutos de refriega.

Yuma Aoyagi defendió por tercera vez la Triple Corona, luego de enfrentar a Satoshi Kojima, el ganador del torneo «Royal Road Tournament 2023». Tras celebrar el resultado, Aoyagi encaró a Ryuki Honda, quien dio un paso al frente como el siguiente retador, ya que fue el hombre que lo eliminó en el torneo.

Los resultados completos son:

AJPW «GIANT SERIES 2023», 03.09.2023

Aore Nagaoka

Asistencia: 1,560 Espectadores

1. Hikaru Sato, Dan Tamura y Ren Ayabe vencieron a Takao Omori, Ryo Inoue y Takanori Ito (7:33) con un Brainbuster de Ayabe sobre Inoue.

2. Special Six Woman Tag Match: Chihiro Hashimoto, Yurika Oka y Millie McKenzie derrotaron a MICHIKO, Aoi y Lena Cross (9:06) con la Albright de Hashimoto sobre Aoi.

3. Special Singles Match: Yoshitatsu venció q Super Sasadango Machine (8:00) con la Yoshitatsu Fantasy.

4. AJPW TV Six Man Tag Team Title & KO-D Six Man Tag Team Title: Yukio Sakaguchi, Saki Akai y Hideki Okatani (c) derrotaron a ATM, DASH Chisako y Black Menso~re (11:56) con un Divine Right Knee de Sakaguchi sobre Menso~re defendiendo ambos títulos

5. Current Blast Death Match: Atsushi Onita, Suwama y Shuji Ishikawa vencieron a Jun Saito, Rei Saito y Black Tiger (9:32) con un Sandwich Electric Blast Bat Attack de Suwama sobre Tiger.

6. Special Singles Match: Ryuki Honda derrotó a Atsuki Aoyagi (9:24) con u Final Vent.

7. Special Singles Match: Kento Miyahara venció a Hokuto Omori (12:42) con un Shutdown Suplex Hold.

8. Special Singles Match: Hiromu Takahashi derrotó a Rising HAYATO (14:40) con TIME BOMB.

9. Triple Crown: Yuma Aoyagi (c) venció a Satoshi Kojima (18:12) con THE FOOL defendiendo el título