3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 6 de septiembre 2023

AEW DYNAMITE 30 DE AGOSTO 2023 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite y el primero luego de construcción de AEW All In 2023. En el estelar, Darby Allin derrotó a Nick Wayne en un combate individual.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- Primera etapa del torneo, predecible

El torneo Grand Slam, con el cual se definirá al retador de MJF por el Campeonato Mundial de Peso Completo, tuvo, en esta primera fecha luchas predecibles, pero no sólo eso, con un participante como Nick Wayne, quien aunque es bueno, no ha hecho méritos para contender por el título.

► 1- Saraya sigue sin aparecer

Aunque en la conferencia de prensa después de All In, la nueva Campeona Mundial AEW, Saraya, dijo que aparecería más en la TV y que lucharía de manera constante, no lo ha cumplido. El Campeonato TBS, por tal motivo, se está convirtiendo en el título principal para las damas.

LO MEJOR

► 2- Hangman Page vuelve a la palestra

Por mucho tiempo, “Hangman” Adam Page ha estado relegado, a pesar de haber encabezado el primer All Out ante Chris Jericho y haber sido Campeón Mundial. La influencia de CM Punk pudo haber sido uno de los motivos, pero ahora podría volver a ser estelarista, pues Swerve Strickland le hizo ver precisamente ese problema que tiene en la actualidad.

► 1- Samoa Joe y MJF

Samoa Joe es uno de los mejores al micrófono, y su interacción con el que mejor sabe hablar en AEW fue oro. Esta rivalidad se esperaba desde hace mucho, y si Joe sale vencedor en el torneo, veremos a ambos enfrentarse en Grand Slam.