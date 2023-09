5×5: Lo mejor y lo peor de AEW ALL OUT 2023

AEW ALL OUT 2023.— Este domingo se celebró un nuevo PPV de AEW, All Out 2023 en cuyo evento estelar vimos la lucha por el Campeonato Internacional AEW, con victoria de Jon Moxley.

LO MEJOR Y LO PEOR AEW ALL OUT 2023

A continuación, tras un evento muy bueno en términos generales, les presentamos lo mejor y lo peor de AEW All In 2023, en orden descendente:

LO PEOR

3- Algunas maniobras accidentadas

Destacándose el suplex invertido que recibió Kenny Omega, que no le quitó brillo al combate, pero casi se dan consecuencias que lamentar. Por ahí también un impacto que recibió MJF en la lucha abridora, que no sabemos si fue dentro del kayfabe o improvisaron, pero que en todo caso da una señal de que a veces los luchadores en AEW toman riesgos que resultan innecesarios.

2- Evento largo y de escasa construcción

Apenas una semana hubo para armar un cartel competitivo para este evento, tras la resaca de All In apenas siete días antes, y a pesar de que fue un buen evento, algunas rivalidades no fueron bien construídas lo cual hacía que la expectativa no fuera tan alta.

1- Debut de CJ Perry

Finalmente vimos a CJ Perry llegar a AEW para estar junto a su esposo, pero justamente parte de la falta de desarrollo de las historias es que no se entendió la reación de Miro, a pesar de haber sido salvado por la ex Lana.

LO MEJOR

5- Kris Statlander vs. Ruby Soho

Cosas bastante buenas aquí, aunque quizás era innecesario que los dos remates de Soho fallaran en rápida sucesión, aunque esa es una queja menor. Estas dos tuvieron un gran encuentro y la gente definitivamente estuvo interesada en esto en la recta final. Sorprendentemente fue una de las sorpresas de la noche por cuanto no se esperaba mucho de ellas.

4- Miro vs. Powerhouse Hobbs

Bueno, esto se dio de la mejor manera, y sorprende que hayan tenido tanto tiempo y que hayan hecho que un combate de 15 minutos funcione con este estilo. A pesar de la escasa construcción, estos dos resultaron tener buena química.

3- Kenny Omega vs. Konosuke Takeshita

Esto se volvió un poco demasiado indulgente en la recta final, ya que la fórmula de Omega está bien establecida en este punto y prácticamente la ejecutó aquí. La única sorpresa fue que Takeshita terminó ganando limpio, aunque hubo algunas interferencias por parte de Don Callis, pero nada que restó valor al encuentro ni realmente influyó en el resultado final. Una vez más, aunque esto podría haberse beneficiado si fuera un poco más breve y conciso, Omega y Takeshita lucieron bien, y este último se consolida cada vez más como una estrella.

2- Orange Cassidy vs. Jon Moxley

Gran encuentro y muy físico. Moxley hizo un gran trabajo haciendo que Cassidy se viera bien mientras Cassidy se resistía ante uno de los mejores y más grandes de la empresa. Felicitaciones a ambos, ya que Cassidy elevó el Campeonato Internacional, pero había llegado tan lejos como quería y no es nada malo perder ante Moxley, especialmente cuando se lo llevó al límite. El público reconoció el esfuerzo de ambos en el ring.

1- Bryan Danielson vs. Ricky Starks

Imagínese pensar que Bryan Danielson no es el mejor del maldito mundo. Starks cumplió con creces su parte y estos dos simplemente se golpearon mutuamente. Sangriento, brutal y genial por todos lados, utilizando la estipulación a la perfección.