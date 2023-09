Dark Silueta en busca de título vacante

Luego de un mes de gira en Japón, la luchadora mexicana Dark Silueta tendrá su primera oportunidad titular en esas latitudes.

► El Campeonato Femenil CMLL Japón tendrá nueva poseedora

Se trata del vacante Campeona Femenil CMLL Japón que disputarán la mexicana Dark Silueta y la japonesa de Pro Wrestling WAVE, Kohaku.

El anuncio se dio a conocer a través de la promotora Ladys Ring y el Consejo Mundial de Lucha Libre mediante una conferencia de prensa que tuvo lugar en la sede de la Oficina de Turismo de México..

La lucha tendrá lugar el 17 de septiembre en Kawasaki, en el recinto del Post di Amistad dentro de una función conmemorativa por las celebraciones del Aniversario de la Independencia de México.

El Campeonato Femenil CMLL Japón CMLL se encuentra actualmente vacante, y la ganadora se convertirá en la segunda campeona en la historia del cetro. El año pasado, cuando Dalys y Stephanie Vaquer estuvieron de gira en Japón, Kohaku tuvo oportunidad de entrenar con ellas e incluso recibió orientación de ambas. En algún momento de esa gira Kohaku expresó su deseo de contender por ese cinturón que entonces estaba en manos de Dalys.

En los primeros meses del año, Kohaku hizo equipo con el mexicano Violento Jack para competir en un torneo hardcore de parejas mixtas de Prominence, donde quedó demostrado que aunque pequeña, es una combatiente muy aguerrida.

Por su parte, Dark Silueta dejó vacante el Campeonato Nacional Femenil, antes de su viaje al Lejano Oriente; pero ahora ha puesto su mirada en el este título.

Las dos aspirantes al cetro estuvieron presentes en la conferencia.

Kohaku señaló:

Es la primera vez que lucho contra Dark Silueta y estoy emocionada de ver qué tipo de combate tendremos, pero voy a estudiarla mucho y conseguiré este cinturón. El año pasado, dos luchadoras del CMLL estuvieron aquí, y vinieron varias veces a las sesiones de práctica de WAVE y me enseñaron los fundamentos de la lucha mexicana, y su fuerza física era mucho mayor que en la práctica habitual. Aprendí muchas cosas que podré aplicar en esta ocasión.

Por su parte, Dark Silueta dijo:

Como culminación del viaje a Japón, me gustaría ganar este cinturón. Nunca he luchado contra Kohaku hasta ahora, así que también voy a estudiarla muy bien. La he visto en entrenamientos, por lo que creo que tendremos un gran encuentro. Llevo un mes luchando con la intención de representar a México. Estoy feliz de poder enfrentarme a tantas luchadoras japonesas. Quiero regresar a México con este cinturón e incluso cuando regrese a mi país, me gustaría competir contra atletas japonesas por este título.

La batalla quedó oficializada ante la presencia de Shoichi Ito, de la Oficina de Turismo de México, principal patrocinadora del encuentro.

Se dieron conocer además, el resto de las luchas que se efectuarán en dicho evento.

CMLL Ladys Ring , 17.09.2023

POST DI AMISTAD

1. Banny Oikawa vs Misa Kagura

2. Makoto vs Miran

3. Lucha especial Día de Muertos – Calaveras: Tae Honma vs Hikari Shimizu.

4. Campeonato Femenil CMLL Japón (vacante): Dark Silueta vs Kohaku