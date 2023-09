Bryan Danielson anticipa su retiro: «El tiempo se acaba»

Bryan Danielson tuvo una gran carrera incluso antes de ingresar a AEW, ya que se hizo un nombre en ROH y se consolidó como una gran estrella en WWE. Dicho esto, desde hace un tiempo ya había estado hablando de un eventual retiro para estar con su familia, y con 42 años a cuestas, era de suponer que no le quedaba mucho tiempo de carrera, aunque tampoco se sabe cuánto tiempo resta en su contrato con la compañía de Tony Khan.

Bryan Danielson apareció en AEW Collision este sábado, menos de una semana de haber derrotado a Ricky Starks en una lucha de correas. Tony Schiavone quería saber qué sigue para él tras los eventos de All Out 2023, y allí fue cuando «The American Dragon» reveló que le prometió a su hija que cuando cumpliera 7 años comenzaría a concluir su carrera en el ring. Danielson reveló que su hija ahora tiene 6 años y que no rompe sus promesas con las personas que ama.

Solo unos segundos después de ese impactante anuncio, Bryan Danielson lanzó un desafío para WrestleDream el 1 de octubre, indicando que quiere enfrentar a Zack Sabre Jr. Minutos después, esto se hizo oficial.

Sunday, October 1

Seattle, WA @ClimateArena

AEW #WrestleDream

Live on PPV, 8pm ET/5pm PT

Dream Match@bryandanielson vs @zacksabrejr

In the bout originally scheduled for the inaugural #ForbiddenDoor

the world's 2 most renowned technical wrestlers go 1-on-1 at AEW WrestleDream! pic.twitter.com/ZigOLOy43d

