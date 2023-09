Suele responder AEW a las expectativas cada vez que promociona un show. Y cuando el bombo es menor, no pocas veces las ha superado. Esto ocurrió hace poco más de una semana con la última entrega de All Out.

Calificado por algunos como un house show de grandes proporciones, por varias concreciones de su cartel a priori menos notorias que de costumbre, finalmente acabó por ser uno de los eventos de pago por visión más entretenidos que se recuerdan de toda la cronología de AEW, enmarcado en una suerte de «reseteo» del producto tras la marcha de CM Punk.

Y sobra decir, claro está, que su calidad «in-ring» deslumbró, superior incluso a la de All In London. Y es que la segunda mitad de la velada contuvo, entre otros puntos, el «strap match» de Bryan Danielson y Ricky Starks o el mano a mano Kenny Omega vs. Konosuke Takeshita; ambos valorados con 5 estrellas por Dave Meltzer.

Nunca antes AEW había programado dos grandes citas con tan poca separación temporal, y Tony Khan explicaba así su decisión bajo entrevista con The Hollywood Reporter.

Sin embargo, las cifras estimadas por parte de Dave Meltzer en el más reciente Wrestling Observer Newsletter no lucen demasiado boyantes.

«[…] Las ventas televisivas de All Out en este punto, en base a los números que tenemos, son sólo de un 38% de las que tuvo All In, por lo que serían unas 73 mil. Nos han dicho que las ventas de ‘streaming’ son un porcentaje mucho más alto y se espera que All Out haga la mitad que All In, por lo que en este punto podrían ser como mucho 96 mil y quizás el boca a boca habría ayudado a esas últimas ventas».