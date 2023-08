¿Por qué AEW programó All In y All Out tan cerca?

Mañana, 27 de agosto, AEW celebrarán All In 2023 y el domingo de la semana que viene, 3 de septiembre, harán All Out 2023. Siendo una compañía que prefiere programar sus eventos pay-per-view con meses de distancia, ¿por qué en esta ocasión ambos están tan cerca? Tony Khan lo explica en The Hollywood Reporter.

► La cercanía de All In y All Out

«Es realmente interesante el plan que hemos elaborado para los fans con All In y All Out. Surgió la oportunidad de llevar a cabo AEW All In en el estadio de Wembley».

«Wembley tenía la fecha libre, además de ser un fin de semana largo, lo que generó una combinación perfecta para el éxito. Era la fecha adecuada y la ubicación perfecta para AEW All In este domingo en el estadio de Wembley».

«Resulta que esa fecha ideal también caía una semana antes de la fecha perfecta para hacer un evento de pago por visión en Chicago. Es un fin de semana largo en Inglaterra para All In, seguido de un fin de semana largo en Estados Unidos para All Out«.

«Todo esto fue planeado deliberadamente. Tanto el fin de semana de Wembley como el del Día del Trabajo en el United Center son un terreno muy valioso en términos de eventos en vivo para la lucha libre, y no tenía intenciones de renunciar a ninguno de los dos».

«Cuando evaluamos las ventas de boletos para ambos eventos, ya habíamos creado márgenes de ganancias sustanciales solo con las ventas de boletos. Y el pago por visión será como la guinda del pastel para ambos eventos, debido a la gran cantidad de boletos vendidos.»

«La estrategia se basa principalmente en los ingresos generados por los eventos en vivo. Además, creo que las ventas del pago por visión también serán sólidas. En resumen, con la venta de millones de dólares en boletos para ambos shows, estamos en una excelente posición para cubrir los costos y obtener ganancias«.

«El éxito de los eventos en vivo también contribuirá a impulsar las ventas del pago por visión, ya que existe un gran interés por ambos espectáculos. Ya hemos distribuido 80,000 boletos en Inglaterra y más de 10,000 en Chicago para el fin de semana siguiente«.

► Cartel de All In

► Cartel de All Out