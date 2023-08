Tony Khan: «AEW hará más de $100 millones en 2023»

Tony Khan asegura que no tiene deseos de que AEW sea una empresa pública mientras adelanta que hará más de $100 millones en 2023. Todo ello en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter a días del evento más grande que han hecho nunca, All In.

«Habitualmente menciono cómo reinvierto una gran cantidad de dinero. He reinvertido mucho de los ingresos que generamos en este negocio. El año pasado, nuestros ingresos brutos superaron los $100 millones. Este año, nuestros ingresos brutos serán considerablemente mayores a los $100 millones, veremos en qué cifra terminamos. Pero el año pasado fueron $100 millones, y este año será mucho más, gracias a los ingresos por los videojuegos [por AEW Fight Forever, lanzado este verano], los ingresos de Wembley y la adición de [el programa semanal en TNT,] Collision.

