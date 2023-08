Jim Ross no entiende las críticas hacia All In 2023

Hasta ahora, quienes dudaron de All In 2023 han tenido que tragarse sus palabras. ¿Ocurrirá lo mismo con las luchas y la calidad del evento? Porque la verdad es que no faltan quienes -nunca faltan, es tan fácil criticar- estén criticando los combates anunciados. Acerca de ello, en otro sentido, hablaba recientemente mi compañero Rafael Indi en su análisis All In y Dave Meltzer: Una historia de fe.

«Mientras, esas comentadas dudas sobre la viabilidad de un «sold out» en el Wembley Stadium y el cartel ideal que Meltzer proyectó para el PPV del domingo igualmente sirvieron de atractivo gancho. Si hoy algunos analistas y aficionados juzgan como un tanto decepcionante lo anunciado hasta ahora, se debe en buena medida a Meltzer, quien entre otros combates, sugirió que veríamos un tercer Kenny Omega vs. Will Ospreay. Esta vez sí, culpen al mensajero«.

► Las críticas hacia All In 2023

¿Quizá algunas personas se hicieron demasiadas ilusiones y están decepcionadas por el cartel de All In? Es posible. Pero eso es culpa suya, no de AEW ni de Meltzer, cada uno es responsable de sus pensamientos. De todas maneras, aún siendo esto comprensible, habida cuenta de que el show todavía no se ha celebrado, podrían estar pecando de apresurarse en demasía. Habla de ello Jim Ross en un episodio reciente de su pódcast, Grilling JR.

«Me sorprende ver cómo algunos fanáticos han desmenuzado la planificación y los combates, y ni siquiera han tenido lugar todavía. Les digo esto: ‘Miren el espectáculo y luego júzguenlo… si es que es necesario’. Y Dios sabe que hay muchos fanáticos que están obsesionados con criticar y revisar… simplemente déjenlo suceder, disfrútenlo«.

Aquí también entran personas que no van a ver All In pero de todas formas critican porque a ello se dedican. Sin embargo, la verdad es que el cartel del evento luce espectacular.

► Cartel de All In