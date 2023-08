Bryan Danielson explica en una reciente entrevista con GQ que en AEW no siente la necesidad de intentar mostrar un mayor tamaño, mientras que en WWE siempre lo intentaba, lo que, entre otras cosas, ha cambiado sus hábitos de entrenamiento.

► La grandeza de Bryan Danielson

«Cómo ha evolucionado mi entrenamiento? Ahora me enfoco más en la estabilidad, en asegurarme de que todo esté en alineación y que los movimientos sean correctos. También he trabajado en fortalecerme. Por ejemplo, los músculos paravertebrales. A los 27 años, ni siquiera me preocupaba por eso, ¿verdad? Pero a los 42, es una preocupación. Así que ahora vigilo mis músculos paravertebrales y me aseguro de que estén fuertes. Recientemente, me rompí el labrum del hombro derecho. Cuando ocurren este tipo de cosas, la rehabilitación es la prioridad antes de realizar movimientos de presión. Antes del combate Iron Man contra MJF, probablemente podía hacer más de 100 flexiones seguidas. Después de ese combate, no pude hacer ni una sola flexión. Enfrentas estos obstáculos físicos. Antes, podría haberme forzado a hacer flexiones o movimientos de presión, pero ya no lo hago si mi cuerpo no lo permite. Mi enfoque ahora está en mejorar la estabilidad y trabajar para poder hacer cinco flexiones sin dolor, luego diez, y así sucesivamente».

«Debido a que el roster de AEW es más pequeño y no todos son gigantes como en la WWE, ya no siento la necesidad de tener un gran tamaño físico. Esto es mucho mejor para mi cuerpo, porque durante años siempre estaba tratando de aumentar mi tamaño. Pero para alguien que no es naturalmente grande, levantar pesas constantemente puede ser muy duro para el cuerpo. Ahora todavía levanto pesas, pero lo hago de forma más variada. Por ejemplo, progreso gradualmente en mi peso muerto. Tomo una o dos semanas de descanso y luego regreso con un peso más ligero, antes de ir aumentando progresivamente. Mi enfoque en el entrenamiento es más inteligente y no tengo miedo de tomar un día libre de entrenamiento intenso para hacer algo más ligero, como yoga. A medida que he envejecido, me he adentrado más en el yoga y en ese tipo de actividades, más de lo que lo hacía al inicio de mi carrera».