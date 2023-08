Bryan Danielson señala lo positivo de lesionarse

¿Acaso lesionarse tiene algo de positivo? Para Bryan Danielson sí. The American Dragon se lastimó luchando con Kazuchika Okada en Forbidden Door 2023. Y en una reciente aparición en The Nikki & Brie Show, habla de lo sucedido entonces cuando le preguntan por sus combates favoritos en AEW. También aclara que en realidad no tiene ninguno pues disfruta de cada uno de ellos en el momento. No hace mucho, The Rainmaker comentaba que no quiere tener una revancha fácil para vengarse de su derrota.

► Lo bueno de lesionarse

«Me hizo un elbow drop desde la cuerda superior. Terminó rompiéndome el brazo. Luché otros diez minutos con el brazo roto, lo que el médico dijo que empeoró las cosas. Sin embargo, encuentro cierta satisfacción en hacer cosas difíciles. Aunque probablemente eso me haya causado un poco más de daño, obtuve más valor de que haya sucedido en comparación con si no hubiera ocurrido.

«Aunque, si pudiera retroceder, desearía que mi brazo nunca se hubiera roto y que hubiera podido luchar en All In en Wembley. Sería una de las multitudes más grandes en la historia de la lucha, y no puedo participar porque mi brazo todavía se está curando. A pesar de eso, no pediría que mi brazo se rompiera si pudiera hacerlo de nuevo. Pero como sucedió y no pude controlarlo, casi le dio más significado a cómo me sentí acerca de la lucha en sí.

«Además, hice una conferencia de prensa con el brazo roto. No sabíamos lo grave que era en ese momento. Hago esto mucho con el ayuno, y hay muchos beneficios para la salud en el ayuno. Cuando te pones en una posición incómoda o haces algo y es incómodo y sigues haciéndolo, no es como ‘¡yay, lo hice!’ Es ‘¿puedo hacer esto?’ Por ejemplo, mientras ayuno o lucho con un brazo roto, ¿puedo hacer esto y mantener una buena actitud mientras siento dolor, mientras estoy hambriento? Esas son cosas en las que pienso cuando las cosas están sucediendo.

«Esa es una de las luchas que realmente me gusta si miro hacia atrás en algo en lugar de experimentarlo en el momento. Disfruté esa lucha con Okada«.