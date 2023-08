El rol de Brian Myers en The Rock contra John Cena

The Rock y John Cena tuvieron una rivalidad en WWE que los llevó a enfrentarse en WrestleMania 28 y WrestleMania 29, logrando cada uno una victoria e intercambiándose el Campeonato WWE. La historia entre ambos fue tal que no necesitaba a nadie más involucrado, y no lo tuvo, al menos delante de cámaras, pues detrás, entre todas las personas que pusieron su grano de arena en distintos roles, estaba Brian Myers, actual luchador de IMPACT, mejor conocido como Superstar bajo el nombre de Curt Hawkins.

► The Rock contra John Cena

Mientras hablaba recientemente con Sam Roberts, Myers recordaba haber ayudado a Rock a prepararse para Cena:

«Estaba en el tren yendo a una cita con mi ahora esposa, cuando Johnny Axe me estaba llamando, y pensé, ‘Oh no, esto no puede ser bueno’, porque en ese momento era como un Curt Hawkins cualquiera, sin hacer nada. Él dijo, ‘Espera un momento, están conectando a Joe Henning’, y yo estaba pensando, ‘¿Qué demonios podría estar pasando ahora?’, y luego nos explicó que Hunter había decidido que seríamos los mejores candidatos para ser sus compañeros de entrenamiento. Fue bastante loco, éramos como sus conejillos de indias secretos.

«El agente de viajes te llamaba de repente y te decía, ‘Dwayne quiere entrenar mañana, está en Nueva Orleans, aquí tienes un vuelo a las 7AM y otro a las 7PM para regresar a casa’. Simplemente íbamos y había un ring montado en un almacén. Por otro lado, The Rock no podría haber sido más genial. [Fue] el tipo más genial de todos. Estar cerca de alguien así te hace darte cuenta de por qué es uno de los tipos más exitosos en la historia, por la forma en que se comporta y cómo maneja sus asuntos y todo eso. Joe y yo éramos simplemente unos cualesquiera, y él fue muy amable con nosotros».