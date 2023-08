Ruby Soho resalta la importancia que han tenido Saraya y Toni Storm para ella desde que se unieron como The Outcasts en AEW. Las tres han sido pieza fundamental de la narrativa All Elite hasta ahora y si bien la ex Riott Squad no estará luchando en All In 2023 sus dos amigas sí que lo harán, buscando el Campeonato Mundial Femenil.

► Los tríos de Ruby Soho

«Al principio, estaba muy nerviosa por estar en otro grupo de tres personas porque ya lo había hecho antes y hice amigas para toda la vida, adoro muchísimo a esas mujeres, y no sabía si iba a tener la misma experiencia. Con el tiempo, he comprendido que ambos de esos grupos llegaron a mí exactamente cuando los necesitaba. Con Liv [Liv Morgan] y Sarah [Sarah Logan], fue una de esas situaciones en las que llegaron a mí cuando necesitaba que alguien más fuera lanzado al ruedo al mismo tiempo.

«Todas sentimos lo mismo, todas estábamos enloqueciendo porque todas éramos nuevas y estábamos muy asustadas. Con Saraya y Toni, llegaron a mi vida en el momento perfecto cuando realmente quería disfrutar de la lucha libre nuevamente. Quería divertirme con mi trabajo. Quería reírme cuando volvía al vestuario. La cantidad de veces que no puedo mantener una cara seria con Saraya afuera, mientras estoy en el ring, es increíble. Ella me hace reír cada semana. Es histérica cuando está afuera. Nos divertimos demasiado. Ambas llegaron en el momento perfecto y tengo mucha suerte de haber estado rodeada de las mujeres que he tenido a lo largo de mi carrera«.

Soho no estará presente en el evento pay-per-view de mañana pero si Saraya o Storm logran la victoria se verá directamente influida pues quizá la nueva campeona quiera tomar su propio camino y abandonar la alianza; aunque Toni no lo hizo en su momento. Veremos qué sucede en el Estadio de Wembley.