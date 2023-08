Análisis y Predicciones – AEW All In 2023

Este domingo se llevará a cabo AEW All In 2023, el tercer PPV del año para AEW, que por vez primera se llevará a cabo en el Reino Unido, y que cuenta con un nutrido cartel con nueve encuentros programados, más los del Pre-Show. Aquí se pondrán en juego varios títulos, incluyendo la lucha por el Campeonato Mundial AEW. Durante la tarde y noche de este día podrán seguir la cobertura en vivo a través de SÚPERLUCHAS

► Análisis y predicciones para AEW All In 2023

Hoy, realizaremos un análisis previo de AEW All In 2023, considerando las luchas que han sido pactadas hasta el momento, sin contar lo que se llevará a cabo en el Zero hour.

► Pre Show – Campeonato de Parejas ROH: Aussie Open vs. MJF y Adam Cole

Adam Cole y MJF no solo estarán en un combate sino en dos, ya que desafiarán a los campeones en parejas ROH Aussie Open (Kyle Fletcher y Mark Davis) en el preshow. ¿Ayuda que Cole y MJF lleguen al evento principal como campeones en parejas? En realidad no, por lo que algo aquí se sumará a la receta del evento principal que AEW está preparando, tal vez una lesión que haga que cualquiera de los dos se aproveche del otro durante su lucha individual. O en su defecto, que empiezen aquí las diferencias por la derrota que encienda la chispa para el combate estelar.

Predicción: Aussie Open

► CM Punk vs. Samoa Joe

CM Punk se enfrentará a Samoa Joe por segunda vez en AEW en una revancha del reciente torneo de la Copa Owen Hart. Joe atacó a Punk por detrás durante una reciente oportunidad por el título de tríos de AEW mientras buscaba la revancha que Punk inicialmente ignoró. Luego, Punk respondió al desafío el sábado pasado engañando a Joe en un combate y tumbándolo después de revelar que era él mismo bajo un disfraz. Dicho esto, la carrera en este retorno de Punk ha sido entretenida, pero dispersa en términos de objetivos, ya que ha tenido una rivalidad con Ricky Starks, pero sin un título de por medio (Punk tiene el Campeonato «Real» y Joe tiene el Campeonato de Televisión ROH), es posible que esto se alargue un poco más.

Predicción: CM Punk.

► Chris Jericho vs. Will Ospreay

Si bien lo que Chris Jericho ha hecho en su larga carrera es de resaltar, realmente no entusiasma mucho verlo contra Ospreay. Su carrera este año se lee como una lista de deseos de “todavía puedo hacer esto a un alto nivel” en el camino hacia un eventual retiro. Aún así, ambos lo dejarán todo en este combate y el ambiente debería ayudar a que esto sea aún más grande. Una derrota no lastimaría en lo absoluto al ex Campeón AEW, mientras Osprey se lleva una gran ovación.

Predicción: Will Ospreay

► Campeonato Mundial en Parejas AEW: FTR vs. The Young Bucks

Debido al arresto de Cash Wheeler la semana pasada, este combate estuvo brevemente en peligro, pero todo parece estar en orden ahora. Dicho esto, por tercera vez se enfrentarán ambos equipos, y se espera que brinden otro clásico aquí, que esté a la altura de un evento ampliamente publicitado como All In. Quién gane al final será una decisión interesante, pero es posible de que los Bucks vuelvan a tener una etapa como campeón, tras lo ocurrido el año pasado que no pudieron tener un reinado con el Campeonato de Tríos AEW.

Predicción: The Young Bucks.

► The Golden Elite vs. Bullet Club Gold y Konosuke Takeshita

Tipos como Kenny Omega deberían estar en un combate individual de alto perfil y no en una lucha por equipos, y aunque no va a ser un mal encuentro, se siente como un evento principal de Dynamite o Collision. Page ha estado en un segundo plano durante demasiado tiempo, e Ibushi no lució muy bien en su encuentro en “Blood & Guts” el mes pasado. Por el contrario, White y Robinson han alcanzado un nuevo nivel en Collision, mientras que Takeshita realmente ha encajado en su nueva personalidad de rudo. Es posible que del resultado de este combate se pacte una lucha de mayor expectativa en All Out la próxima semana.

Predicción: Bullet Club Gold y Konosuke Takeshita

► Campeonato Femenil AEW: Hikaru Shida vs. Saraya vs. Toni Storm vs. Britt Baker

La victoria de Shida sobre Storm fue sorprendente, pero no parece que vaya a ser una campeona de transición. Es posible que exita una gran división entre las miembros de The Outcasts, Storm y Saraya, y, al final, Shida retiene el título aprovechándose de esta situación. Además, hasta que vuelva Jamie Hayter, difícilmente apretarán el gatillo con Britt Baker, para ver si se da una historia entre ambas.

Predicción: Hikaru Shida.

► Stadium Stampede: Blackpool Combat Club, Santana y Ortiz vs. Best Friends, Orange Cassidy, Penta el Zero M y Eddie Kingston

Este combate fue cambiado debido a lo que se cree que es un problema de visa para Rey Fénix. Ahora, es una batalla de cinco contra cinco con Santana y Ortiz que regresan para estar del lado del BCC. El drama de la vida real entre Santana y Ortiz es intrigante, pero confiamos en que se manejarán profesionalmente aquí, con un campo amplio para trabajar.

Este será un Stadium Stampede muy diferente a las ediciones anteriores, dado que se supone que lo harán en vivo frente a una versión pregrabada. Cada uno de estos combates ha contado con acrobacias y los combatientes pelean por todo el estadio sin que los fanáticos se interpongan en el camino, y habrá que ver qué papel jugarán los asistentes en Wembley aquí.

Predicción: Blackpool Combat Club, Santana y Ortiz.

► Coffin Match: Darby Allin y Sting vs. Swerve Strickland y Christian Cage

Sin duda, Christian Cage hará lo posible para ponerse al público en su contra, y es una interesante adición, teniendo en cuenta que AR Fox era quien hacía equipo con Swerve y probablemte también tuvo problemas de visado. Ahora, este escenario está preparado para otro gran momento de Sting, donde con la ayuda de Darby Allin esperemos que luzca bien. Al final del día, el dúo que ya ha trabajado de manera conjunta por años se sobrepondrá a este combate.

Predicción: Darby Allin y Sting.

► Campeonato Mundial de Tríos AEW: House of Black vs. Billy Gunn y The Acclaimed

Esto se agregó el miércoles por la noche y es un vehículo para que Gunn tenga un momento de coronación final al ganar un título o para que se retire oficialmente frente a 80 mil fanáticos. De cualquier manera, la atención estará centrada en «Daddy Ass». Ahora, dado que The House of Black ha abusado tanto de los populares The Acclaimed y Billy Gunn en los últimos meses, este parece un lugar para el momento para el desquite.

Predicción: Billy Gunn y The Acclaimed.

► Campeonato Mundial de Peso Completo AEW: MJF vs. Adam Cole

Con MJF y Cole, AEW se resistió al movimiento fácil de dividir a los dos antes de All In y, en cambio, los convirtió en (quizás) los mejores amigos con algunas parodias extravagantes y entretenidas luchas por equipos en el camino mientras intentaban sin éxito ganar el Campeonato en Parejas AEW. Sin embargo, ahora van por el de ROH en el Pre Show y quizás esa lucha condicione el desarrollo de este combate.

En las últimas semanas, ambos hombres han insinuado que, a pesar de su amistad, no pueden confiar el uno en el otro. Si bien se asumió que MJF sería quien eventualmente se volvería contra Cole, es posible que las cosas se den al revés, y sea Cole quien haga el cambio a rudo. Como condimento, está la presencia de Roderick Strong y The Kingdom (Matt Taven y Mike Bennett), quienes pueden ser factor aquí. Dicho esto, el resultado estaría para cualquiera, pero vamos a ir aquí con Cole, quien se reunirá nuevamente con su hermano Roderick Strong, mientras que MJF se convertirá en el máximo favorito del público en el proceso.

Predicción: Adam Cole.