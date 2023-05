Análisis y Predicciones – AEW Double or Nothing 2023

Este domingo se llevará a cabo AEW Double or Nothing 2023, el segundo PPV del año para AEW, y que cuenta con un nutrido cartel con nueve encuentros programados, donde se pondrán en juego varios títulos, incluyendo la lucha por el Campeonato Mundial AEW. Durante la tarde y noche de este día podrán seguir la cobertura en vivo a través de SÚPERLUCHAS

Hoy, realizaremos un análisis previo de AEW Double or Nothing 2023, considerando las luchas que han sido pactadas hasta el momento, sin contar lo que se llevará a cabo en el Zero hour.

► Por el contrato de Ethan Page: The Hardys y Hook vs. Ethan Page y The Gunns

Hook tiene mucho potencial y un carisma innegable y parece mejorar en el ring cada vez que lo vemos. Sin embargo, está atascado trabajando con un dúo de Hardy Boyz. Es posible que a nadie le importe el contrato de Ethan Page, aunque The Gunns han mejorado desde que ganaron los títulos, pero este encuentro luce bastante irrelevante y The Hardys ya son más un acto de nostalgia. Solo el factor Hook hará que este encuentro se decida por un bando.

Predicción: The Hardys y Hook

► Lucha no sancionada: Chris Jericho vs. Adam Cole

Esta rivalidad no ha sido tan bien desarrollada como otras que ambos han protagonizado. A pesar de esos problemas, Jericho siempre cumple cuando importa, y sabemos lo que puede dar Cole aquí. Agregue algunas intervenciones que involucran a JAS, Roderick Strong y Sabu, y esta tiene la posibilidad de ser una muy buena combinación. Cole tiene grandes cosas por venir durante el verano y el otoño, así que no hay ninguna razón para que pierda contra Jericho en este momento, quien no va a sufrir daño con una derrota.

Predicción: Adam Cole.

► Campeonato TBS: Jade Cargill vs. Taya Valkyrie

Tienen que hacer algo diferente con Jade, como enfrentarla a alguna de las mejores, ya que es hora de ver si ella realmente pertenece a estos lugares. La Campeona TBS tiene una gran apariencia y presencia que pueden permitirle seguir siendo alguien valioso en el elenco, tenga o no el título. Ahora, Taya va por su revancha y luce como una de las rivales más peligrosas que afecte el reinado de Cargill. Dicho esto, el resultado puede ir en cualquier dirección, pero si no lo gana Taya, ¿Entonces quién?

Predicción: Taya Valkyrie

► Anarchy in the arena: The Elite vs. Blackpool Combat Club

El caos que estos ocho tipos pueden hacer en el encuentro desde el inicio echa a volar la imaginación. La rivalidad ha sido buena y ha hecho que los fanáticos babeen ante las posibilidades de lo que estas dos facciones pueden hacer entre sí. El segmento que involucra el regreso de Hangman Adam Page no solo a AEW sino también a reunirse con The Elite fue uno de los más esperados, y esta es una historia que se ha contado desde el primer show de AEW y está culminando en este PPV. Kenny Omega vs Jon Moxley es la pelea definitiva de AEW, y estos dos podrían luchar para siempre. En todo caso, esto va más allá de ellos, y el resultado puede ir en cualquier dirección, pero ciertamente veremos un gran encuentro aquí y la victoria será (hay que arriesgar) para los rudos.

Predicción: Blackpool Combat Club.

► Campeonato Mundial Femenil AEW: Jamie Hayter vs. Toni Storm

Todas las noticias que rodean esto parecen ser que Jamie está realmente lesionada, por lo que no me sorprendería si se trata de una lucha rápida alrededor de esta lesión, que incluso fue abordada en esta última semana. En todo caso, es posible que Toni gane el título aquí para que Jamie pueda estar listo para una victoria triunfal en All In. Mientras tanto, la cima de la división femenil podría refrescarse, por cuanto el título había pasado en un plano secundario últimamente, y probablemente esté (ahora) en mejores manos con alguien ruda.

Predicción: Toni Storm

► Blackjack Battle Royale

Orange Cassidy ha tenido una carrera increíble como Campeón Internacional, aunque solo está involucrado en esta batalla junto a un puñado de luchadores que aún no se conocen. En todo caso, solo habrían otras dos posibilidades (aparte de Cassidy) de ganador aquí: Jay White o Swerve, quien podría ganarlo de una manera furtiva. Bajo condiciones normales, cualquier resultado que no sea una victoria de Orange Cassidy luce como una decepción, pero esperemos que se construya una buena historia en torno al Campeonato Internacional.

Predicción: Orange Cassidy.

► Campeonato TNT – Lucha de escaleras: Wardlow vs. Christian Cage

Este es un gran encuentro para Wardlow. Ha perdido mucho de su brillo en los últimos seis meses, sus promociones no son tan convincentes, y no ha tenido una lucha realmente memorable en lo que parece una eternidad. Esto, sin mencionar sus fallidas defensas del Campeonato TNT en el pasado. Realmente desde la rivalidad con MJF, hemos visto que el declive comienza lentamente, pero realmente es un sube y baja de emociones para él. En el otro lado, tenemos a Christian Cage, un auténtico rudo en todo el sentido de la palabra, quien viene de una gran rivalidad con Jungle Boy, elevándolo en el proceso, y se espera que haga lo mismo aquí. Dicho esto, una lucha de escaleras es algo con el que el veterano está bastante familiarizado, sin mencionar de que puede contar con ayuda externa, que podría ser una ventaja al momento de quitarle el título, sin lastimar mucho a Wardlow, quien podría tener una historia de redención más adelante.

Predicción: Christian Cage.

► Campeonato Mundial de Parejas AEW: FTR vs. Jay Lethal y Jeff Jarrett

Mark Briscoe ejercerá de réferi especial y su participación aquí ha sido fantástica, al igual que la etapa actual de Jeff Jarrett en AEW, y todavía es lo suficientemente bueno como para obtener victorias y oportunidades por el título al azar como esta, aunque también es alguien con credibilidad que puedes vencer. Por otra parte, FTR sigue siendo fantástico, y aunque podrían haber dudas en torno a lo que hará Briscoe, entendemos que el camino debe ser que los campeones retengan, sea o no que tengan las probabilidades en su contra.

Predicción: FTR.

► Campeonato Mundial de Peso Completo AEW: MJF vs. “Jungle Boy” Jack Perry vs. Darby Allin vs. Sammy Guevara

Esta historia de los “cuatro pilares” no ha sido tan bien desarrollada, y casi todo el manejo ha sido responsabilidad de MJF. Sammy Guevara ha sido más visto como el lacayo de Chris Jericho, y pretendía ejercer un papel similar aquí con MJF, pero no resultó; Jungle Boy y Darby Allin son los típicos “Underdogs”, pero que en esta rivalidad se han desviado mucho de lo que habían mostrado en toda su carrera en AEW, pero las promos del primero no han sido buenas, mientras que la construcción que el último ha tenido en torno a este encuentro no se compara a lo que sucedió cuando consiguió el Campeonato TNT, por lo que es posible que su momento no sea ahora, aunque sí después. Dicho esto, que MJF retenga luce como la opcíon más lógica y segura, al menos hasta All In.

Predicción: MJF.