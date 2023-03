Análisis y predicciones – AEW Revolution 2023

Este sábado se llevará a cabo AEW Revolution 2023, el primer PPV del año para AEW, y que cuenta con un nutrido cartel con catorce encuentros programados, donde se pondrán en juego varios títulos, incluyendo la lucha por el Campeonato Mundial AEW. Durante la tarde y noche de este día podrán seguir la cobertura en vivo a través de SÚPERLUCHAS

Hoy, realizaremos un análisis previo de AEW Revolution 2023, considerando las luchas que han sido pactadas hasta el momento, el cual consideramos que está completo.

► No Holds Barred: Jungle Boy vs. Christian Cage

AEW ha estado construyendo este duelo de venganza desde que Christian Cage traicionó a Jungle Boy en junio. Se enfrentaron en All Out, pero los planes para el combate tuvieron que cambiarse debido a que Cage sufrió una lesión. Luchasaurus atacó a Jungle Boy antes del encuentro, y Cage pudo derrotar a Jungle Boy en menos de un minuto.

Cage regresó de una lesión en febrero y retomó justo donde lo dejó al antagonizar a Jungle Boy. Cuando Jungle Boy intentó vengarse dándole a Cage una silla de ruedas, dudó y pagó el precio por ello, ya que Cage aprovechó el momento de vacilación y atacó a Jungle Boy con una silla de acero. En esta ocasión, no habrá dudas de Jungle Boy esta vez y este 2023 iniciará con pie derecho con una victoria.

Predicción: Jungle Boy

► Chris Jericho vs. Ricky Starks

Cuando Ricky Starks pudo obligar a Chris Jericho a aceptar este combate, también consiguió que Jericho agregara la estipulación de que toda la Jericho Appreciation Society tiene prohibido estar en el ringside. Eso puede ser un señuelo, ya que podría aparecer un nuevo miembro para el grupo de Jericho y ayudarlo a ganar. No obstante, Starks no debería perder aquí, siendo alguien que debería estar en la contienda por un título individual

Predicción: Ricky Starks.

► Campeonato Mundial de Parejas AEW: The Gunns vs. The Acclaimed vs. Orange Cassidy y Danhausen vs. Jeff Jarrett y Jay Lethal

Fue impactante ver a The Gunns derrotar a The Acclaimed por los títulos el mes pasado. Austin y Colten Gunn son rudos efectivos, pero no son un dúo que debían ser campeones todavía. La división de parejas siempre ha sido una de las mejores partes de AEW y esta situación podría generarles un problema. No obstante, es probable que la historia entre The Gunns y The Acclaimed continúe más allá de Revolution, con The Gunns logrando la victoria sobre alguno de los equipos “invitados”.

Predicción: The Gunns

► Campeonato TNT: Samoa Joe vs. Wardlow

Es hora de que Wardlow recupere el impulso que tuvo antes de Double or Nothing el año pasado, donde parecía que tenía una oportunidad legítima de ser el futuro de AEW en ese momento. A pesar de que ha obtenido algunas victorias significativas desde entonces, no lo hemos visto mostrar todo su potencial. Estos dos tienen una historia desde el año pasado, e incluso se enfrentaron en “New Year’s Smash” donde Joe logró que Wardlow se desmayara con una llave. Ahora es el momento de la redención de Wardlow, quien recapturará el Campeonato TNT.

Predicción: Wardlow.

► Campeonato Mundial de Tríos AEW: The Elite vs. House of Black

Esto tiene el potencial de robarse la noche y es el tipo de encuentro que esperábamos que se diera una vez que estos títulos vieron la luz. La victoria de cualquier equipo sería un resultado aceptable, considerando el potencial de esta división. Aún así, probablemente se beneficiarían de un poco de estabilidad ahora que The Elite está teniendo una carrera como campeones luego del trago amargo que supuso el post-Full Gear. Es probable que este sea solo el comienzo de la disputa de The Elite con House of Black, y con suerte, obtendremos una lucha individual entre Omega y Malakai Black en el futuro.

Predicción: The Elite

► Texas Death Match: Jon Moxley vs. Adam Page

Esta rivalidad comenzó después de un incidente aterrador cuando Adam Page sufrió una conmoción cerebral durante una lucha contra el propio Jon Moxley en octubre. Desde entonces, ambos se han derrotado uno al otro una vez. Dado lo mucho que sangra Moxley durante los combates normales, es difícil imaginar cuán violento será este combate de Texas Death, donde seguramente Page se pondrá a su nivel e incluso obtendrá la victoria que podría posicionarlo como un futuro retador para MJF.

Predicción: Adam Page.

► Campeonato Mundial Femenil AEW: Jamie Hayter vs. Ruby Soho vs. Saraya

Ruby Soho actualmente está atrapada en el medio de una rivalidad entre el dúo conformado por Jamie Hayter y Britt Baker y las nuevas adquisiciones Saraya y Toni Storm. El tiempo de Saraya en AEW ha sido una decepción hasta el momento, pero con suerte este tipo de combate le ayudará.

Al ser una lucha a tres bandas, AEW tiene la opción de quitarle el título a Hayter sin que ella reciba el conteo, pero Saraya no está lista para encabezar la división femenil y Ruby Soho es la “extraña” en esta rivalidad, por lo que, al descarte, Hayter debería continuar su impulso y seguir como campeona.

Predicción: Jamie Hayter.

► Campeonato Mundial de Peso Completo AEW – Iron Man: MJF vs. Bryan Danielson

Ha habido algunos elementos personales en la rivalidad entre MJF y Danielson, pero el atractivo aquí es ver cómo ambos se desenvolverán durante 60 minutos. Si bien es probable que haya puntos en los que MJF hará trampa, esta debería ser una victoria inojetable para MJF, dado que no puede perder el campeonato mundial de AEW en su primera defensa luego de lo que han invertido en el rudo en los últimos meses.

Predicción: MJF.