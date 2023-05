Análisis y Predicciones – NXT Battleground 2023

Este domingo se llevará a cabo NXT Battleground 2023, un nuevo evento premium de NXT, y que contará con seis encuentros confirmados. Durante la tarde de este día podrán seguir la cobertura en vivo a través de SÚPERLUCHAS.

► Análisis y predicciones para NXT BATTLEGROUND 2023

Hoy, realizaremos un análisis previo de NXT Battleground 2023, considerando las luchas que han sido pactadas hasta el momento.

► Dijak vs. Ijla Dragunov

Estos dos son realmente talentosos en el ring, así que esperamos que puedan dejar que eso hable por sí solo. Al menos las riñas que han tenido han sido sólidas y podríamos ver mas de eso aquí. Estos dos golpeándose todo el rato es algo que muchos quieren ver, y dado que el tema general ha sido más sobre Dragunov aguantando el dolor, el que gane aquí es la predicción más lógica.

Predicción: Ilja Dragunov.

► Campeonato de Parejas NXT: Gallus vs. The Creed Brothers

Esto es justo lo que vimos en Stand & Deliver, pero sin Tony D’Angelo y Channing “Stacks” Lorenzo, ya que han sido eliminados temporalmente de la búsqueda del título con D’Angelo siendo arrestado. Como tal, la atención se centra más en que regresen que en que The Creed Brothers necesariamente ganen estos títulos. Sin duda, esa es una posibilidad, pero en lugar de tener un cambio de título solo para configurar otro combate, es posible que WWE haga que Gallus retenga y se lo deje a Tony D’Angelo y Stacks en el futuro.

Predicción: Gallus.

► Campeonato Norteamericano NXT: Wes Lee vs. Tyler Bate vs. Joe Gacy

Lee mantuvo este título durante mucho tiempo y lo defendió mucho, por lo que perder ahora no deshace su reinado de ninguna manera. Bate podría ganar, pero ¿no sería solo un movimiento lateral en comparación con mantenerlo con Lee o hacer algo nuevo con Gacy?. Ahora, dado que Hayes es un campeón que está en el bando bueno, WWE podría buscar poner este título en un rudo con Gacy en este momento para compensar eso, pero Lee ha superado cada reto, y es posible que aquí no sea la excepción. Gacy es una buena opcíon, pero más atractivo puede ser una eventual construcción hacia un mano a mano entre Wes Lee y Tyler Bate en el futuro.

Predicción: Wes Lee.

► Heritage Cup: Noam Dar vs. Dragon Lee

Todavía resulta extraño que WWE haya pasado tantos meses ignorando por completo la existencia de este título, solo para ponerlo al azar en NXT como si hubiera estado allí todo el tiempo. Dado que esto se convirtió inmediatamente en Dragon Lee luchando por eso, sería difícil penar que no lo gane. Sin embargo, con un Noam Dar haciendo el papel de rudo, es posible que esta copa necesite mayor exposición antes de que el mexicano la pueda ganar definitivamente, pero no será esta vez.

Predicción: Noam Dar.

► Campeonato Femenil NXT: Lyra Valkyria vs. Tiffany Stratton

Ver a Tiffany Stratton convertirse en campeona es una elección sólida (sin embargo, probablemente Cora Jade hubiera sido una mejor elección en este momento en particular), pero difícilmente Valkyria sea la mejor oponente para ella en este espectáculo. Tal vez se habría optado por un Fatal 4-Way o tal vez una Triple amenaza, pero el torneo fue así. Valkyria ha ganado, pero no ha impresionado lo suficiente como para justificar su aparición tan destacada. Por otra parte, cuando te enfrentas a Double or Nothing y mucha gente no va a estar sintonizada, tal vez esté bien lanzar un cordero de sacrificio para poner a Stratton por lo alto y guardar algo mejor para las próximas rivalidades.

Predicción: Tiffany Stratton.

► Campeonato NXT: Carmelo Hayes vs. Bron Breakker

Sería realmente extraño que Hayes le devolviera el título a Breakker después de todo lo que han hecho antes de llegar a este punto. Breakker va a dar dura batalla, especialmente ahora que es rudo, pero ya sea a través de Trick Williams o simplemente un toque de espaldas directo, Hayes se quedará con su título.

Predicción: Carmelo Hayes.