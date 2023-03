No es poco habitual ver sangre en las luchas femeniles en AEW, tampoco en las varoniles. ¿Cuántas veces hemos visto a Britt Baker con la cara completamente ensangrentada? Ruby Soho también sabe lo que se siente en esa situación; sin ir más lejos, recordemos su lucha callejera junto a Willow Nightingale contra Tay Melo y Anna Jay en el Rampage del 11 de enero. De ello estuvo hablando recientemente la ex WWE en Fightful’s Grapsody, señalando que los combates sangrientos son un elemento de igualdad entre luchadoras y luchadores.

Destination Unknown into the tacks and @realrubysoho and @willowwrestles are victorious tonight on #AEWRampage on TNT! pic.twitter.com/UtWqugeLny — All Elite Wrestling (@AEW) January 14, 2023

> La sangre, elemento de igualdad

“Después de que se emitió ese combate, la reacción fue muy interesante para mí. Al principio, no sabía cómo me sentía al respecto. Pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que esta es una conversación que debe tenerse. Porque si la sangre en general no es lo tuyo, lo entiendo totalmente. Lo entiendo completamente. Está bien. Es por eso que la lucha libre es un hermoso crisol de cosas, porque hay algo para todos. Si el hecho de que soy mujer y estoy sangrando es lo que te molesta, pero estás bien con Mox y MJF sangrando, entonces tienes un problema con, y es una conversación diferente.

“Porque al final del día, todo lo que queremos como luchadoras es que nos traten por igual, que nos traten igual. Así que creo que fue una conversación muy importante porque hubo argumentos en ambos lados y, para mí, siento que se está desviando de la única cosa de la que estamos tratando de alejarnos es que la razón por la que hay la lucha libre femenina es para darte algo que mirar. Cuando en realidad, obviamente, si estoy cubierta de sangre, probablemente soy menos atractiva para la mayoría de las personas. Si ese es tu problema, lamento decírtelo, seguiré siendo menos atractiva. Porque mi lápiz labial está en mi cara todo el tiempo, mi cabello parece que me electrocuté constantemente cuando estoy luchando. No estoy intentando ser atractiva par ti. Entonces, si eso es lo que por lo que me estás mirando, entonces deja de mirarme.

“Hay muchas otras palabras coloridas que podría usar, pero al final del día, si tienes un problema con eso, no lo mires. Para mí, este es otro ejemplo de que se nos trata por igual en la línea de la lucha libre y la lucha libre femenina: ser tratadas de la misma manera, tener las mismas expectativas que los muchachos y poder hacer todo lo que los muchachos están haciendo, incluyendo parecerse a Carrie“.

¿Qué te parece que haya tanta sangre en las luchas en AEW?