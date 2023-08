El retiro de Brian Myers: «Si IMPACT me quiere…»

Brian Myers habla de su retiro de la lucha libre, de su llegada a IMPACT después de ser despedido de WWE y de sus metas a futuro en una reciente entrevista con Metro. Curiosamente, después de que su antiguo líder Edge haya tenido la última lucha de su contrato como Superstar, así como también mientras su mejor amigo, Matt Cardona, continúa insinuando que volverá al McMahon Empire. En cambio, él está dispuesto a decir adiós en la Impact Zone si su compañía actual también.

► El retiro de Brian Myers

«Si IMPACT me acepta, quizás no debería decir esto en voz alta, pero terminaré mi carrera allí. Estaré ahí tanto como pueda porque me estoy divirtiendo mucho, el horario es un poco más flexible y me permite ser un Súper Papá cuando estoy en casa. Es prácticamente perfecto para mí, ¿sabes?».

«Fue como si mi mundo entero estuviera girando [al salir de WWE]. Unirme a IMPACT fue una de las mejores cosas que me ha pasado en mi carrera, y me gusta pensar que IMPACT también fue muy afortunada por ello, ya que he trabajado muy duro en todas las situaciones. Además, me estoy divirtiendo y también me están brindando la oportunidad de ser el luchador que siempre quise ser. La versión real de mí mismo, no tomando migajas y aceptando lo que pueda obtener, lo cual, bueno, ocurre en la lucha libre y es lo que es».

«Creo que el Campeonato Mundial de IMPACT Wrestling está al alcance. He trabajado duro durante los últimos tres años, no creo que haya nadie que pueda decir que ha hecho lo que yo he hecho en IMPACT en los últimos tres años. He sido el trabajador incansable y el pilar de esta empresa durante tres años, he hecho todo lo que se me ha pedido de la mejor manera posible a un nivel máximo, nunca he decepcionado, nunca he fallado, he representado a la empresa en los niveles más altos».