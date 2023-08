Brian Myers y Moose: más que un equipo de IMPACT

Emergence 2023, el próximo evento pay-per-view de IMPACT, verá a Brian Myers y Moose unirse a Bully Ray y Lio Rush contra Josh Alexander y Time Machine (KUSHIDA, Chris Sabin y Alex Shelley). Más abajo echamos un vistazo al cartel completo pero ahora nos enfocamos en los primeros dos luchadores y la alianza que vienen formando durante la mayor parte del año. Nadie nunca lo hubiera dicho, ni siquiera ellos mismos, pero han terminado no solo como equipo -son The Most Professional Wrestling Gods- sino como buenos amigos.

► Brian Myers y Moose

Como revela Myers en una reciente aparición en Sam Roberts, todo comenzó durante el Crucero de Jericho, cuando sus esposas comenzaron a pasar tiempos juntas y por ende ellos también. Aunque no serían quienes propondrían la idea de juntarse sino que lo haría la misma compañía. Todavía no han ganado el Campeonato Mundial de Parejas pero han vencido a duplas como Rich Swann/Sami Callihan, Dirty Dango/Joe Hendry o Bhupinder Gujjar/Yuya Uemura.

«No conocía a Moose cuando ingresé a IMPACT Wrestling. Nuestra relación se limitaba a saludarnos y despedirnos durante más de dos años. Luego, participamos en el crucero de Jericho y nuestras esposas comenzaron a pasar tiempo juntas, lo que nos obligó a interactuar más que nunca. Realmente congeniamos y la idea de formar un equipo ni siquiera surgió de nosotros, fue IMPACT quien propuso que trabajáramos juntos. Es algo curioso, porque ya estábamos entablando una buena amistad y ahora somos amigos muy cercanos. Disfruto mucho hacer equipo con él. Creo que tiene un talento excepcional y es una verdadera estrella«.

► Cartel de Emergence 2023

Campeonato Knockouts Impact: Trinity (c) vs. Deonna Purrazzo

Campeonato de Parejas Knockouts Impact: MK Ultra (Masha Slamovich y Killer Kelly) (c) vs. Gisele Shaw y Savannah Evans vs. The Death Dollz (Jessicka y Rosemary) vs. The Coven (Taylor Wilde y KiLynn King)

Campeonato de Parejas Impact: SUBCULTURE (Mark Andrews y Flash Morgan Webster con Dani Luna) (c) vs. The Rascalz (Zachary Wentz y Trey Miguel)

Campeonato de Medios Digitales Impact: Kenny King (c) vs. Johnny Swinger

SANADA vs. Jake Something

Josh Alexander y Time Machine (KUSHIDA, Chris Sabin y Alex Shelley) vs. Brian Myers, Moose, Bully Ray y Lio Rush

No DQ: Eric Young vs. Deaner

Back to School: Frankie Kazarian vs. Eddie Edwards