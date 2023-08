Britt Baker quiere volver a ser protagonista en AEW

Uno de los problemas existentes en la división femenil de AEW es que las historias que no se cuentan en torno a un campeonato no tienen importancia narrativa. De hecho, ni siquiera la tiene el Campeonato TBS, el cual nunca fue bien construido. De ahí que quienes no están en esas luchas titulares no tienen demasiada relevancia. Ese no sería el caso de Britt Baker, pues ha sabido mantenerse a un buen nivel, pero desde que fue destronada a comienzos de 2022 no ha tenido tanto protagonismo.

► La relevancia de Britt Baker

Y ahora quiere recuperarlo, como adelanta a DAZN, mientras ultima los preparativos para luchar por el Campeonato Mundial Femenil AEW en All In 2023.

«Creo que en este momento es definitivamente el momento adecuado para recordar a todos quién soy, que soy la primera mujer firmada. Nuevamente, suena como un disco rayado, pero es porque es verdad y lo digo en serio, y lo creo, que soy el rostro de la división de mujeres. No puedes mencionar ‘mujeres de AEW’ sin pensar en mí. Eso es un hecho, y lo sé, y estoy orgullosa de ello porque trabajé realmente, realmente duro para lograrlo.

«Dicho esto, soy muy consciente de que he tomado un asiento trasero respetuoso durante los últimos meses, tal vez incluso durante un año, y está bien. Tal vez incluso he tenido varias derrotas, y está bien, y he aprendido de ello. Pero ahora estoy más motivada que nunca y estoy lista para mostrar nuevamente a todos quién soy y creo que es el momento de que vuelva a ser la campeona.

«Es hora de dar otro paso hacia la ‘era de la DMD’. Creo que uno de los puntos destacados de la división de mujeres fue cuando fui campeona y tengo mucho orgullo en eso. Creo que generamos mucho interés y muchas miradas estaban puestas en ello… Estoy lista para hacerlo todo de nuevo y mejorarlo«.