Eugene Bareman explica qué salió mal en derrota de Adesanya

Israel Adesanya no quiso responder a las preguntas de los medios después de la derrota, por lo que puso a su entrenador en jefe Eugene Bareman en su asiento.

Adesanya (24-3 MMA, 13-3 UFC) perdió su título de peso mediano de UFC en una impactante derrota por decisión unánime ante Sean Strickland (28-5 MMA, 15-5 UFC) el sábado por la noche en el evento principal de UFC 293 . Después del evento, el luchador nigeriano entró en la sala de prensa para anunciar que quería estar con sus amigos y familiares, y que Bareman ofrecería respuestas en su nombre.

Bareman, entrenador en jefe de City Kickboxing, probablemente quedó tan sorprendido con el resultado como el resto del mundo de los deportes de combate.

«El universo hace cosas. Creo que Sean es un gran luchador y nunca pensé que Sean no fuera capaz de vencer a Israel, pero pensé que si Israel se desempeñaba al máximo de sus capacidades, sería difícil para Sean.

“Había un tipo de universo alternativo en el que Israel se desempeña de la manera más pobre o pobre y donde Sean podría ganar, y yo estoy sentado en ese universo ahora mismo. El campo de entrenamiento fue genial. No voy a poner ninguna excusa al respecto. Los preparativos para la pelea fueron geniales, sparrings, todo. Todo lo técnico que tiene que ver con el campamento fue perfecto. No hay excusas ahí”.

Bareman espera que UFC reserve una revancha inmediata entre Adesanya y Strickland, ya que confía en que puedan recuperar el cinturón. Ya expresó su interés al casamentero de UFC Mick Maynard.

Bareman cree que Adesanya no estaba en su mejor momento y está seguro de que pueden vencer a Strickland incluso si pelean de inmediato.

«Le pregunté a Mick si podíamos tener la revancha el próximo fin de semana. ¿Lo concederá? No estoy seguro, pero estoy muy seguro de que podemos cambiar el resultado de esta pelea con algunos ajustes menores. Lo que estoy diciendo es que no pudimos lograr que Israel implementara nuestro plan. No había mucha cohesión en la esquina. Tienes noches como esta. Creo que podemos hacer la revancha mañana y pasar una buena noche”.