Strickland sintió que Adesanya no lo estaba intentando

Sean Strickland está de acuerdo con su jefe Dana White y otros críticos del desempeño de Israel Adesanya saliendo de UFC 293 . Algo no le parecía bien.

Luego de su victoria por decisión unánime desafiando las probabilidades , Strickland (28-5 MMA, 15-5 UFC) indicó que pensaba que las deficiencias de Adesanya en la jaula podrían deberse a una falta de motivación.

“Maldita sea, amigo. Siento que el tipo ni siquiera lo intentó. Hubo momentos en los que él estaba lanzando golpes y yo pensaba: ‘¿Estoy peleando contra un aficionado en este momento? ¿Qué carajo está pasando? Pero sí, creo que hablo mucho y la gente olvida que puedo pelear. Pero aquí estamos, chicos. Vas a tener que hablar conmigo un poco más. Lo lamento.»

En el otro lado de la ecuación, Strickland parecía orgulloso de su desempeño, a pesar de que el plan de juego no se cumplió por completo.

Durante la preparación para el evento principal del sábado en el Qudos Bank Arena, Strickland y su entrenador Eric Nicksick indicaron que vendría la lucha libre. Sin embargo, Strickland no intentó ni un solo derribo, y mucho menos logró explotar su jiu-jitsu.

«Sabes, pensé que me iba a ir con una conmoción cerebral, pero me siento relativamente bien, aparte de algunos golpes y moretones. El plan de juego era luchar, muchachos. Luchamos durante todo el campamento. Pero cuando eres un poco autista, simplemente haces lo que haces. Creo que soy uno de los mejores delanteros del mundo. Cada vez que haces el ‘baile del hombre’, estás a un golpe de quedar noqueado. Pero podría entrenar con cualquier boxeador campeón del mundo y vencerlo. No lo sé, hombre. Simplemente creo que soy uno de los mejores delanteros del mundo”.