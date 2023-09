Lana no firmó un contrato a largo plazo con AEW

Lana hizo su primera aparición en un show de lucha libre desde su adiós a WWE en AEW durante All Out 2023 para salvar a Miro mientras este era atacado por Powerhouse Hobbs, que buscó venganza después de ser derrotado en un mano a mano por The Redeemer. La luchadora y su esposo se quedaron mirando pero él terminó yéndose solo del escenario, por lo que no está claro si van a volver a trabajar juntos como hicieron en el pasado durante sus años como Superstars.

► Lana aparece en AEW

Aunque quizá no haya que pensar o ilusionarse demasiado con la posible aventura de Lana como All Elite pues en la conferencia de prensa después del pay-per-view Tony Khan dio a conocer que no firmó un contrato a largo plazo con la compañía.

«Creo que es fantástico contar con la presencia de CJ aquí. No es algo garantizado a largo plazo ni mucho menos, pero al menos por esta noche fue maravilloso tenerla con nosotros, y considero que fue una agradable sorpresa.»

Es comprensible que la también manager no tenga intención de planear nada mirando demasiado hacia el futuro porque tiene muchas ocupaciones y pasiones fuera de las cuerdas, como su carrera en el cine o como influencer.

Por otro lado, la exWWE avisa de que ella no es el tipo de mujer que renuncia:

También debemos tener en cuenta que durante la misma conferencia el presidente de AEW hablaba sobre que la empresa tiene un elenco demasiado grande haciendo referencia a la reciente salida de Sonny Kiss, luchador que estaba trabajando en la misma desde 2019: «[…] Sin embargo, también he tratado de evitar despidos masivos y dejar ir a 20 o 30 personas a la vez. No puedo renovar todos los contratos en AEW, sería imposible […]«.

Continuaremos informando sobre todo esto en SUPERLUCHAS.