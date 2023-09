¿Por qué Gunther no estuvo en Payback 2023?

Esta pasada noche, en WWE RAW, Gunther defendió con éxito el Campeonato Intercontinental ante Chad Gable para encaminarse hacia la hazaña de convertirse en el luchador que más tiempo ha tenido este título en la historia. Pero, ¿por qué tanto el combate como la victoria no se dieron en Payback 2023 dos noches antes? Para responder a esta pregunta contamos con información de nuestros compañeros de Fightful.

► Gunther no luchó en Payback

«Se nos informa que la lucha entre Gunther y Chad Gable en WWE RAW tenía varios propósitos. Por un lado, ayudó a mantener la duración del evento WWE Payback en orden. Además, acercó a Gunther al récord del Campeonato Intercontinental con la amenaza de romperlo, y destacó la lucha más de lo que hubiera ocurrido en un evento PLE.

«Durante el último año, WWE ha sido muy meticulosa en asegurarse de que la duración de los eventos WWE PLE no ‘se extienda demasiado’, especialmente aquellos que no se celebran en estadios más grandes. Esto ha llevado a que muchas luchas que anteriormente habrían estado en eventos PLE terminen teniendo lugar en WWE Raw».

El informe también señala que «una fuente de WWE afirmó que Honky Tonk Man nunca fue realmente considerado para aparecer en WWE RAW en Memphis, ni que Gunther fuera a golpear la semana pasada».

Acerca del reinado del Ring General, The Honky Tonk Man comentaba esto recientemente:

«Ha sido interesante. Realmente no he estado al tanto de ello, no sabía mucho al respecto. [Los aficionados] me preguntan sobre esto todo el tiempo. No sé de dónde sacan esos 453 días. Me están quitando un día y eso no es justo. Los 454 días los obtuve de Howard Finkel, él fue quien me lo dijo».

EXCLUSIVE: Intercontinental Champion @Gunther_AUT has officially made history in WWE. Hear from the Ring General NOW!#WWERaw pic.twitter.com/CQCrxvEwyz — WWE (@WWE) September 5, 2023