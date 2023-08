Honky Tonk Man sobre Gunther: «No es justo»

Gunther va camino de romper el récord de The Honky Tonk Man para ser el Campeón Intercontinental más longevo de la historia de WWE. Aunque The Ring General decía recientemente que no ve esa hazaña como algo prioritario: “Sí, eso es una locura, ¿verdad? No es nada que haya escrito en mi muro y sea como, tienes que lograrlo. Es más o menos un efecto secundario, pero eso sigue siendo el futuro. Todavía tengo que pasar el sábado primero.»

► Honky Tonk Man habla de Gunther

Ahora vamos con lo que piensa el de momento número uno a través de sus recientes declaraciones en un evento virtual de firma de autógrafos en Highspots. Cuando le pidieron que firmara como «el mejor Campeón Intercontinental de todos los tiempos» contestó: «al menos por unos días más». Después, le preguntaron cómo se siente sobre la posibilidad de que el nativo de Austria rompa su récord, a lo que respondió sacando a la luz una injusticia.

«Ha sido interesante. Realmente no he estado al tanto de ello, no sabía mucho al respecto. [Los aficionados] me preguntan sobre esto todo el tiempo. No sé de dónde sacan esos 453 días. Me están quitando un día y eso no es justo. Los 454 días los obtuve de Howard Finkel, él fue quien me lo dijo».

Un reinado, y un récord, que probablemente estén en riesgo en Payback 2023 este próximo domingo. Aunque Gunther no aclara si va a luchar en el Premium Live Event; cualquiera pensaría que expondrá el título ante Chad Gable.

«Veremos. Sé tanto como tú sobre eso. Sé que el lunes, está programado que Chad Gable luche contra mi mejor hombre, Ludwig Kaiser. Eso va a ser muy interesante, y a partir de ahí seguimos adelante».