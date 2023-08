Gunther: «El hombre hace al título, no al revés»

¿Es el hombre el que hace que el título sea grande o es el título el que hace que el hombre lo sea? A lo largo de la historia de la lucha libre profesional podemo encontrar todo tipo de casos, desde luchadores que vieron su carrera cambiada al ganar un título hasta cinturones que se vieron elevados por que tal gladiador se hizo con él. Dentro de este segundo apartado encontramos a Gunthery el Campeonato Intercontinental. La presea no valía nada cuando The Ring General se hizo con ella y en la actualidad es una de las piezas clave de la narrativa de WWE.

► «El hombre hace al título»

Por lo tanto, la respuesta a la pregunta está clara cuando es el nativo de Austria quien contesta, lo cual hace en su reciente entrevista en Not Sam Wrestling:

«Esto me llena de orgullo. Fue lo mismo con el Campeonato NXT UK antes. Era algo así como, ‘Bueno, cuando finalmente pueda ganar un título, voy a hacer la mejor gestión que pueda’. Lo que realmente creo es que no es el título el que hace al hombre, sino el hombre quien hace al título. Creo firmemente en eso. Por supuesto, me siento muy orgulloso porque, como mencioné, cuando era niño, veía a Shawn Michaels y Bret Hart, y a otros, como Campeones Intercontinentales.

«El hecho de que ahora pueda estar en algún tipo de lista con esos nombres y sus reinados más largos, eso es absolutamente increíble, y lo estoy haciendo a mi manera. Esa es la parte que más orgullo me da. Me he adaptado, he aprendido, he evolucionado, pero nunca cambié lo que consideraba correcto para mí. Eso es lo que más orgulloso me hace sentir».

Esta noche, en WWE RAW, Gunther va a exponer el Campeonato Intercontinental ante Chad Gable.