CJ Perry: «Miro planeó durante años mi unión a AEW»

La exluchadora de WWE Lana, ahora conocida como CJ Perry, su nombre real, apareció el pasado sábado en Collision para confirmarse como nueva manager de la compañía, para anunciar que su intención es crear campeones, crear estrellas, es decir, representar a luchadores, siendo Action Andretti el primero en proponerse a sí mismo para ser su cliente, aunque eso le valió recibir una paliza de Miro más adelante. En espera de ver cómo sigue su aventura como All Elite, estuvo dando detalles de su llegada en una reciente entrevista con Fightful.

