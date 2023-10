«El tema de CM Punk es un no ahora mismo. Podría cambiar, pero dudo que cambie a menos que les vaya mal o haya un clamor por él, cosa que no ha ocurrido. Es cosa de Vince McMahon, y los otros al cargo son Levesque y Nick Khan, pero al final hacen lo que Vince McMahon quiere. Es una posición suficientemente firme como para que los oficiales de la compañía estén dispuestos a decir que no tienen interés en este momento, y las negociaciones ahora mismo están en punto muerto. Pero también me dijeron que no hay que cerrar la puerta completamente, porque es lucha libre». Apenas unas horas atrás confirmábamos en SÚPER LUCHAS que Vince McMahon no quiere a CM Punk.

► ¿Pista o burla?

Eso de Vince McMahon quiere o no quiere no tendría tanta relevancia en la actualidad tras su venta de WWE a Endeavor pero esa ha sido la última palabra hasta ahora y tampoco parece que The Chairman haya perdido su poder repentinamente, habida cuenta además de que es el presidente de la junta directiva de TKO Holding Groups. Dicho esto, The Best in the World sigue dando pistas, o burlándose, ya cualquiera sabe lo que está pasando en realidad. Durante un reciente evento de Cage Fury, promoción de MMA donde se desenvuelve como comentarista, el exluchador de AEW dio que hablar nuevamente por sus insinuaciones de que volverá más pronto que tarde.

Como vemos a continuación, uno de sus compañeros en la mesa de narración señaló: «Puede que esté yendo a otra empresa«. Ante este apunte, CM Punk mencionó noviembre. Ello mientras sonaba de fondo la canción ‘War Pigs’ de la banda Black Sabbath, que fue la banda sonora de WWE Survivor Series en 2022. Y la edición de 2023 no solo será el mes que viene sino que se llevará a cabo en Chicago, la ciudad natal del que fuera Campeón WWE.

"He may be going to another promotion" CM PUNK LITERALLY NAMEDROPS NOVEMBER! HE IS COMING BACK pic.twitter.com/G3sDTBxZXE — Stu (@DawgVanDam) October 14, 2023