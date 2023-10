Michael Bisping espera que Conor McGregor esté en plena forma cuando regrese a la UFC.

McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) tiene previsto pelear contra Michael Chandler (23-8 MMA, 18-5 UFC) a principios de 2024. Ha presentado la documentación para volver a entrar en el grupo de pruebas de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, lo que le haría elegible para competir en abril después de completar el período obligatorio de seis meses de pruebas.

McGregor regresará después de casi tres años de ausencia tras romperse la pierna en julio de 2021, una lesión de la que no pudieron recuperarse Anderson Silva y Chris Weidman. El CEO de la UFC, Dana White, cuestionó el deseo de McGregor de competir, pero Bisping tiene un presentimiento de que McGregor volverá fuerte.

«Llámenme loco, creo que va a regresar y se verá genial«, dijo Bisping en un episodio reciente de su podcast «Believe You Me». «Creo que va a estar motivado. Creo que ahora tiene seis meses para encenderlo de verdad. Sé que Dana salió y se le preguntó al respecto en una conferencia de prensa recientemente y dijo que tal vez no tiene el mismo hambre porque es un hombre muy, muy rico. Y eso es cierto. Eso es definitivamente un punto, y lo vemos viviendo su estilo de vida extravagante y con razón. Se lo ha ganado.

«Pero tienes que recordar: Un tipo que puede llegar a los niveles que lo hizo, convertirse en un campeón de dos pesos, hay ética de trabajo allí, hay disciplina allí, y hay una habilidad natural loca. Y un tipo que tiene eso, si le das seis meses, puede recuperarlo de nuevo, en mi opinión, porque hay dos cosas que no se pueden comprar. No se puede comprar el campeonato mundial de peso ligero de la UFC, y no se puede comprar el respeto como luchador. Y eso es algo que él lleva en el corazón».

McGregor buscará romper una racha de dos peleas perdidas en su regreso. Ha logrado mucho en su carrera en la UFC, convirtiéndose en doble campeón y la mayor atracción del deporte. A pesar de los millones de dólares que ha ganado, «The Notorious» insiste en que el fuego sigue ardiendo para competir.