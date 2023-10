Jersey Championship Wrestling anuncia evento “The Quick And The Dead”

La empresa de lucha libre independiente Jersey Championship Wrestling, ha anunciado que regresará a The Mecca este noviembre.

JCW presentará “The Quick And The Dead” en vivo el domingo 12 de noviembre desde The Mecca en Ridgefield Park, Nueva Jersey. El programa está programado para transmitirse en vivo y de forma gratuita en YouTube.

No se ha hecho oficial, pero 1 Called Manders es el contendiente número uno por el Campeonato Mundial JCW de Jordan Oliver después de derrotar a Alec Price en una lucha de contendientes número uno en “Pumpkin Spiced” de JCW el domingo pasado. Ese partido podría ocurrir en este evento.

While I wait here at the airport….news on the next @JerseyCW BLOCKBUSTER at The Mecca dropping soon

November 12th – giddyup pic.twitter.com/MgLIdvMMoG

— ORANGE CRUSH (@orangecrushart) October 13, 2023