Hace años Triple H hablaba sobre la posibilidad de que WWE haga WrestleMania en Reino Unido. Más recientemente, Gunther se mostraba confiado de que podría suceder en Londres. Y también mi compañero Rafael Indi hacía un análisis en torno a la importancia del momentum para un evento tal. Por el momento, de acuerdo todas las información que hemos ido conociendo en SÚPER LUCHAS, no está cerca de que ocurra. Sin embargo, de la misma manera, parece que será más pronto o más tarde.

► Un WrestleMania en el Reino Unido

Dicho esto, volvemos con Drew McIntyre, quien ha estado hablando de ello en numerosas ocasiones, siendo él una de las Superestrellas que más presiona para que la compañía tenga más presencia en tierras británicas. Y hablando recinetemente en Good Karma Wrestling, The Scottish Warrior comentaba lo siguiente:

«Mirando cómo ha evolucionado el negocio y nuestro modelo actual, y cuántos shows internacionales hacemos y lo exitosos que son para la compañía, y la diferencia horaria no es tan mala para el Reino Unido. Escuché eso durante años, y me quejé y me quejé, y finalmente conseguimos Clash at the Castle en 2022. Pensé, ‘Estamos haciendo un show en Australia, ¿has visto la diferencia horaria allí? No sean idiotas, podemos hacer un show en el Reino Unido‘».

«Ahora, la idea de un WrestleMania es muy posible. Sé lo exitoso que sería para la compañía, pero también sé lo increíble que sería para los fanáticos. Sé lo divertido que sería para todos en el mundo verlo, porque sabemos lo apasionados y locos que son los fanáticos del Reino Unido».

El año pasado, McIntyre comentaba:

«Sí, no veo por qué no. No voy a hablar de números que he escuchado hasta que sean oficiales, pero hemos visto los números que se han hecho públicos, sólo la demanda por los boletos ya rompió récords de inicio. Ahora mismo, estamos en camino de algo grande, de grandes números desde el punto de vista comercial. Pero la gente viendo y sintonizando Clash at the Castle y viendo la audiencia en vivo… El público es muy ruidoso y loco cada vez que hemos ido a Reino Unido con Raw y SmackDown en el pasado. Sé que mucha gente va a decir: ‘¿Por qué no hacemos una WrestleMania aquí?’ Sería una locura. Imagina a esos fans locos de Reino Unido y a gente de todas partes del mundo unidos por esa pasión, esa atmósfera y esa locura de los fans de Reino Unido».