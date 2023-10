«Me llevó un tiempo entender completamente que una alimentación adecuada mejora el rendimiento atlético. […] En realidad, estoy lesionada en este momento y, aparte de recuperarme, mi enfoque ha estado en mi nutrición, así que ha sido realmente emocionante concentrarme en eso. Quiero regresar en la mejor forma de mi vida, por lo que en este momento estoy comiendo de manera saludable, muchas frutas y verduras frescas […]». Esto decía Liv Morgan sobre su recuperación hace menos de un mes.

Más recientemente, hablando en The Dallas Morning News, ofrece novedades su compañera, con la que fue Campeona de Parejas WWE, Raquel Rodríguez.

«Sí, he hablado con Liv. Se encuentra muy bien. Su recuperación está yendo muy bien, y está en muy buen estado de ánimo. Por supuesto, está ansiosa por regresar. No tengo una fecha específica para su regreso. Todos estamos esperando su vuelta. La extraño mucho. Así que estoy muy emocionada por ello. Siento que el tiempo ha pasado volando, y ella ha estado muy enfocada en su recuperación. Así que supongo que volverá antes de lo que cualquiera de nosotros pueda imaginar.»

Mientras tanto, Raquel sigue luchando individualmente y en Crown Jewel 2023 tendrá una oportunidad por el Campeonato Mundial.

«Esta será mi primera vez visitando Arabia Saudita, así que estoy muy emocionada. Aún más emocionada por participar en un Fatal 5-Way. Siempre que compito contra Rhea, la energía es muy intensa. Pero en esta ocasión, no solo enfrentaré a Ripley, sino también a la regresada Nia Jax, una fuerza a tener en cuenta. La imponente Shayna Baszler y, por supuesto, la carta bajo la manga, Zoey Stark. Me siento un poco nerviosa, tratando de averiguar cómo prepararme para esto. Afortunadamente, tenemos algo de tiempo, y creo que este próximo lunes, en Dallas, añadiremos algunas piezas más al rompecabezas.»

Mami puts the Women's World Championship on the line in a Fatal 5-Way Match at #WWECrownJewel! pic.twitter.com/7vTXqVHTrw

— WWE (@WWE) October 17, 2023