Gunther cree que WrestleMania en Londres es posible

El mes pasado, John Cena sorprendió a todos los aficionados de WWE en Inglaterra al presentarse en Money in The Bank 2023, y si la sola presencia ya era algo que nadie lo esperaba, lo que dijo fue aún más sorprendente, ya que arengó al público de Londres a ejercer una petición bastante interesante, en relación a que la ciudad merece un evento de WrestleMania. Los asistentes a la Arena O2 no podían estar más de acuerdo, y quizás esto haya sido una especie de «cebo» que WWE quiso dejar al público británico, a tal punto que una parlamentaria salió en respaldo de dicho plan.

► Gunther analiza el éxito de WWE en Europa

Desde que John Cena apareció en Money In The Bank de WWE insinuando la idea de que WrestleMania se lleve a cabo en Inglaterra, la discusión sobre la posibilidad de que suceda o no, ha sido tema de conversación. El actual Campeón Intercontinental, Gunther, fue el último en dar su opinión sobre el asunto, admitiendo en una entrevista reciente con el Daily Mail, que cree que esto puede suceder.

«Creo que Clash at the Castle demostró que vender esos enormes estadios no es un gran problema para WWE en este momento. La gente quiere experimentarlo, así que si logran la logística y todo lo demás que conlleva, porque podría ser un poco complicado administrar Europa, realmente espero que sea algo a lo que se dediquen«.

En el último año, WWE ha organizado dos importantes eventos premium en vivo en el Reino Unido, Clash at the Castle y Money in the Bank, y si a esto le sumamos que AEW está listo para llevar a cabo el evento All In el estadio de Wembley a finales de este mes, vemos que existe una clara demanda de lucha libre en esa área del mundo.

WWE también ha estado organizando muchos más eventos fuera de los Estados Unidos últimamente, ya que solo este año también llevó a cabo Elimination Chamber en Canadá, Backlash en Puerto Rico y Night of the Champions en Arabia Saudita. Habrá que ver si algún día decide apretar el gatillo con WrestleMania, en una situación donde todo es posible.