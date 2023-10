Logan Paul es un gran activo de WWE en muchos sentidos. Desde su compromiso con la lucha libre, donde ha demostrado sus buenas capacidades en el encordado, hasta su talento para el entretenimiento, pasando por su estatus de celebridad mundial, su juventud, su participación y éxito en una diversidad de industrias…

Pero la compañía no puede, o no debería, hacer un uso excesivo de él, pues si lo convirtiera en un luchador que trabaja cada semana en los programas semanales, podría perder su aura de megaestrella. Tienen que mantenerlo como una atracción especial. Eso es lo que piensa Eric Bischoff, como expone en 83 Weeks.

► El valor de Logan Paul para WWE

«Esto depende en gran medida de la mentalidad de Logan y de cuáles son sus objetivos. Permíteme primero decir que soy un gran defensor de tener talento que sea especial y único, y mantener esa singularidad, y mantenerlos como una atracción. El desafío de poner a cualquier persona, sin importar quién sea, todas las semanas, y sí, es genial para contar historias y probablemente es bueno para las calificaciones en cierta medida, hay muchas razones por las que eso tiene sentido sobre el papel.

Pero con alguien como Logan, probablemente me inclinaría más por mantenerlo como un personaje tipo Brock Lesnar, Hulk Hogan, cuando trajimos a Hulk Hogan a la WCW, The Undertaker en la WWE más adelante en su carrera. Mantener a Logan como una atracción especial tiene mucho valor. Probablemente me inclinaría más hacia eso que hacia hacerlo parte regular del elenco y convertirlo en una parte habitual de la WWE».

Logan Paul está presente en el SmackDown de esta semana, después de su victoria en un combate de boxeo ante Dillon Danis, para verse las caras, aún no en una lucha, con Rey Mysterio, el Campeón de Estados Unidos. Los dos sí que se enfrentarían por el título en Crown Jewel 2023.